Новые сроки: когда жильцы дома, где произошел взрыв, вернутся в квартиры

Эхо мощного взрыва в кишиневской многоэтажке на Московском проспекте: названы новые сроки, когда часть жильцов дома въедет в свои квартиры.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну сообщил, что часть жильцов пострадавшего 6 октября от взрыва многоэтажного дома в столичном микрорайоне Рышкановка смогут вернуться в свои квартиры на две недели раньше обозначенных сроков. Соответствующее заявление чиновник сделал на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник.

Как рассказал Кодряну, в субботу он вместе с подрядчиком и претором сектора Рышкановка проинспектировали ход работ в пострадавшем от взрыва здании.

"По графику работы должны были завершиться к 20 декабря, чтобы люди попали в свои квартиры. За исключением жильцов десяти наиболее пострадавших квартир люди смогут вернуться домой на две недели раньше установленных сроков. То есть в начале декабря", - сказал чиновник.

Он поблагодарил команду, которая задействована в проекте, и сообщил, что в ближайшие дни планируется установить последнее межэтажное перекрытие. По его словам, продолжается ремонт лестницы. "Возможно, потребуется ремонт грузового лифта. Посмотрим, можно ли его восстановить или понадобиться покупать новый", - добавил Кодряну.

ЧП на Рышкановке: как произошел взрыв?

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

© Sputnik / Osmatesco Момент взрыва в доме на Рышкановке попал на видео

Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

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От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Жильцы пострадавшего дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице.

Когда люди должны были вернуться в квартиры?

Как сообщили ранее в правительстве Молдовы, "до 1 декабря этого года будут забетонированы все четыре перекрытия, а к концу месяца — завершено восстановление наружной части здания".

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"То есть до 22 декабря жильцы этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Ремонт десяти квартир, более остальных пострадавших при взрыве, завершится до марта", — сообщили в правительстве.