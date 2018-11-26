Всех жителей Молдовы ждет штраф, если они будут делать это после 18.00

С 9 декабря в республике вступят в силу новые законодательные изменения, которые предусматривают суровые штрафы для жителей страны.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Владельцев квартир и жилых домов могут оштрафовать на сумму до четырех с половиной тысяч леев в случае, если они нарушат покой соседей в период с 18.00 до 08.00.

© Sputnik / Miroslav Rotari Если вы владелец таких машин в Молдове - бойтесь штрафа

Как сообщает sputnik.md , новые правила вступят в силу уже с 9 декабря.

Согласно изменениям в Кодекс о правонарушениях Молдовы, для физических лиц за нарушение тишины при выполнении ремонтных работ с 18.00 до 08.00 предусмотрен штраф в размере 12-30 условных единиц (600-1,5 тысячи леев – около 35-87 долларов по текущему курсу Нацбанка), а для юридических – 60-90 у.е. (3-4,5 тысячи леев – порядка 175-262 долларов).

В настоящий момент Кодекс о правонарушениях предусматривает, что за нарушение тишины в ночное время (с 22 до 7 часов), в том числе путем громкого пения, подачи звуковых сигналов, пользования аудиовизуальной аппаратурой, установленной на повышенную громкость, в жилищах или общественных местах, иных подобных действий, грозит штраф для физлиц в размере от 9 до 18 у.е. (450-900 леев – 26-50 долларов), а для юрлиц - от 60 до 90 у.е. (3-4,5 тысячи леев).