Невероятные приключения елки в Кишиневе: откуда, где и когда

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Главную площадь Кишинева на зимние праздники украсит искусственная ель. Как сообщил исполняющий обязанности примара (мэра) Руслан Кодряну, в молдавской столице зеленую красавицу установят в центре города 5 декабря. Соответствующее заявление он сделал на заседании муниципальных служб в понедельник.
"Узнав мнение кишиневцев на вопрос о том, нужна живая или искусственная елка, с большим отрывом выбор пал в пользу искусственного дерева. Таким образом, думаю, с 5 декабря на площади Великого национального собрания будет установлена двадцатиметровая искусственная ель", - отметил Кодряну.
Искусственный символ новогодних праздников достанется столичной примэрии практически в подарок. По словам Кодряну, муниципальное предприятие Spatii verzi приобрело лишь три метра конструкции этого "дерева", а остальные детали передал в дар некий экономический агент. Как подчеркнул и.о. столичного градоначальника, искусственная ель останется в собственности примэрии.
"Сумма, выделенная в 2018 году на эти цели (украшение города), для Spatii verzi составляет около 90 тысяч леев, а для Lumteh на освещение и инсталяции – порядка 170 тысяч леев", - сказал Кодряну.
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Проблемы с новогодними елками на главной площади Кишинева возникают каждый год и сопровождаются настоящими скандалами. То ель недостаточно высока, то недостаточно пушиста и ветвиста, то корявая. В прошлом году, как сообщал Sputnik, выбор главного хвойного атрибута зимних праздников также не обошелся без конфуза. Главную площадь столицы должна была украсить "зеленая красавица" из Украины, правда, в Кишинев вместо пушистой доставили истрепанную долгой дорогой ель.
После установки дерева столичные власти приняли решение незамедлительно заменить главный символ зимних праздников. На смену украинской ели кишиневская администрация срочно нашла отечественную.
Многие жители столицы на фоне этого елочного конфуза высказывали мнение о том, что лучше приобрести искусственную ель.
В связи с этими елочными "скандалами" столичные власти провели в социальных сетях опрос на тему, какую ель хотели бы видеть жители Кишинева на главной площади города. Как ранее сообщал Sputnik, в социсследовании приняли участие три с половиной тысячи граждан и порядка 87% респондентов высказались за установку искусственной новогодней елки.
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