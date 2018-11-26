Невероятные приключения елки в Кишиневе: откуда, где и когда

Когда в столице Молдовы установят праздничную ель и сколько средств потратят на торжественное украшение города?

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Главную площадь Кишинева на зимние праздники украсит искусственная ель. Как сообщил исполняющий обязанности примара (мэра) Руслан Кодряну, в молдавской столице зеленую красавицу установят в центре города 5 декабря. Соответствующее заявление он сделал на заседании муниципальных служб в понедельник.

"Узнав мнение кишиневцев на вопрос о том, нужна живая или искусственная елка, с большим отрывом выбор пал в пользу искусственного дерева. Таким образом, думаю, с 5 декабря на площади Великого национального собрания будет установлена двадцатиметровая искусственная ель", - отметил Кодряну.

Искусственный символ новогодних праздников достанется столичной примэрии практически в подарок. По словам Кодряну, муниципальное предприятие Spatii verzi приобрело лишь три метра конструкции этого "дерева", а остальные детали передал в дар некий экономический агент. Как подчеркнул и.о. столичного градоначальника, искусственная ель останется в собственности примэрии.

"Сумма, выделенная в 2018 году на эти цели (украшение города), для Spatii verzi составляет около 90 тысяч леев, а для Lumteh на освещение и инсталяции – порядка 170 тысяч леев", - сказал Кодряну.

Проще простого: как сделать новогоднюю елку из винных пробок>>>

Проблемы с новогодними елками на главной площади Кишинева возникают каждый год и сопровождаются настоящими скандалами. То ель недостаточно высока, то недостаточно пушиста и ветвиста, то корявая. В прошлом году, как сообщал Sputnik, выбор главного хвойного атрибута зимних праздников также не обошелся без конфуза. Главную площадь столицы должна была украсить "зеленая красавица" из Украины, правда, в Кишинев вместо пушистой доставили истрепанную долгой дорогой ель.

© Photo : Facebook Рождественская ель Кишинев 2017

После установки дерева столичные власти приняли решение незамедлительно заменить главный символ зимних праздников. На смену украинской ели кишиневская администрация срочно нашла отечественную.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе официально зажгли огни на рождественской ели

Многие жители столицы на фоне этого елочного конфуза высказывали мнение о том, что лучше приобрести искусственную ель.

В связи с этими елочными "скандалами" столичные власти провели в социальных сетях опрос на тему, какую ель хотели бы видеть жители Кишинева на главной площади города. Как ранее сообщал Sputnik, в социсследовании приняли участие три с половиной тысячи граждан и порядка 87% респондентов высказались за установку искусственной новогодней елки.

Читайте по теме: