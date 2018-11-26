Митрополит Владимир написал письмо Порошенко: что потребовал иерарх

Глава Молдавской митрополии, обращаясь к украинскому лидеру, подчеркнул, что именно Почаевская лавра стала для паломников из Молдовы одним из истинных оплотов веры, к которому ежегодно организовываются пешие Крестные ходы.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Митрополит Кишиневский всея Молдовы Владимир написал открытое письмо Петру Порошенко из-за решения украинского Минюста лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры. Митрополит всея Молдовы призвал президента Украины исполнить конституционную роль гаранта сохранения свободы и религиозного мира в соседней стране.

Глава Молдавской митрополии сообщил, что в республике укоренился ежегодный обычай проведения пешего Крестного хода к Почаевской Лавре, в котором участвуют большое количество местных паломников. Он подчеркнул, что Почаевская Лавра "является для всего православного мира подлинным оплотом веры".

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"И в годы испытаний, и в период возрождения религиозной жизни именно Святая Почаевская Лавра стала настоящей школой духовно-морального воспитания, в которой формировалось православное сознание наших верующих. С особым волнением мы следим за глубоким кризисом, в который была ввергнута Украинская православная церковь, цель которого посеять религиозную вражду среди населения Украины", — написал митрополит Владимир в письме украинскому лидеру.

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"Православная Церковь Молдовы с большой тревогой узнала о намерении министерства юстиции Украины аннулировать решение о передачи в пользование Украинской православной церкви (права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры - ред.). Призываем руководство Украины исполнить свою конституционную роль гаранта сохранения свободы и религиозного мира в стране", — говорится в письме, опубликованном на сайте Молдавской митрополии.

Ранее минюст Украины лишил УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, переданных канонической Украинской православной церкви в 2003 году.