Что ни день, то сюрприз от мэрии Кишинева: некоторые маршрутки ездят иначе

Временные неудобства из-за ремонта в центре: несколько микроавтобусов в столице вновь изменят привычный маршрут.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Движение транспорта по столичной улице 31 Августа 1989 года ограничено с 26 ноября по 30 декабря на пересечении с улицами В. Александри и Влайку Пыркэлаб.

Такие меры предприняты в связи с ремонтными работами центральных улиц столицы.

В связи с этим изменился маршрут некоторых микроавтобусов. Так, маршрутки №101 ездят с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №103 следуют с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть, Чуфля, бульвару К. Негруцци и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №114 передвигаются с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть, А. Щусева и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №116 ездят с улицы М. Еминеску по улицам Букурешть, Армянская и далее по установленному маршруту.