Образование с двух лет: где найти педагогов и свободные группы

Правительство приняло поправки, согласно которым государственное образование в Молдове будет начинаться на год раньше, чем на данный момент. При этом проблема нехватки помещений и педагогов остается актуальной для столицы.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik, Дарья Чернега. В детские сады Молдовы будут принимать детей, начиная с двух лет. Министерство образования, науки и исследований уже разработало курикулум, по которому будут проводить занятия с самыми маленькими воспитанниками молдавской системы образования.

Почему понадобились поправки в Кодекс об образовании

Просьбы о том, чтобы власти официально разрешили принимать в детские сады детей, начиная с двухлетнего возраста, неоднократно поступали в министерство просвещения, науки и исследований. Как пояснил глава управления доуниверситетского образования Валентин Круду, многие родители жалуются на то, что не имеют возможности находиться в декретном отпуске целых три года. Ранее некоторые детсады по просьбе родителей шли на уступки и вопреки правилам принимали малышей, которым не исполнилось трех лет. Однако сталкивались с вопросами финансирования.

"Кроме родителей с предложением о поправках в Кодекс об образовании вышли и местные органы власти. Из-за того, что законодательно это правило не прописано, детские сады не могут получить финансирование на эту категорию детей", - отметил Круду.

Где разместят дополнительные группы

По данным министерства образования Молдовы, в стране насчитывается порядка 40 тысяч детей в возрасте от двух до трех лет. Большая часть из них – 60% проживают в селах и районных центрах. Остальные - в Кишиневе и Бельцах.

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Как заявил Валентин Круду, сегодня в Молдове действует 1500 детских садов, 900 из которых - сады-ясли. Чиновник признался, что некоторые проблемы могут возникнуть с размещением малышей в столичных дошкольных учреждениях. Они пользуются повышенным спросом, поскольку туда стараются определить своих детей не только жители Кишинева, прописанные в столице, но и приезжие из провинции граждане.

"Возникнут ситуации, когда нам придется ремонтировать некоторые группы, которые были закрыты несколько лет назад из-за отсутствия детей. Постараемся найти в Кишинёве и другие возможности. Например, путем возврата зданий некоторых детсадов, где действуют начальные школы", - заявил глава управления доуниверситетского образования.

Круду пояснил, что в таких случаях начальные школы вернутся в здания, где расположены среднеобразовательные учреждения.

Как быть с нехваткой педагогов

В министерстве образования, науки и исследований признают наличие проблемы, связанной с нехваткой воспитателей и нянечек в детских садах. В профильном ведомстве надеются на то, что меры по привлечению кадров, предпринятые ранее, помогут исправить ситуацию. Так в пяти колледжах Молдовы были открыты группы по подготовке специалистов в области дошкольного образования.

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"Спустя год у нас будет 250 выпускников, которые потом пойдут работать в детские сады", - отметил Валентин Круду.

Кроме того, студенты смогут работать в дошкольных учреждениях в рамках дуального образования, которое предусматривает, что учебный процесс в колледжах обязательно должен быть сопряжен с практической работой по специальности.

Поменять специализацию могут и уже состоявшиеся педагоги, которые из-за закрытия школ в сельской местности потеряли свои часы. Как отметил глава управления доуниверситетского образования, министерство образования проводит курсы по переквалификации, куда также включена такая специальность как дошкольное образование.