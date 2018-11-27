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На молдо-украинской границе открыт новый КПП "Унгурь-Бронница"

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Контрольно-пропускной пункт "Унгурь" должен разгрузить направление на Атаки.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. На молдо-украинской границе открыт новый пропускной пункт. С утра вторника, 27 ноября, открыт для прохождения контроля КПП "Унгурь-Бронница".

Автомобильный пункт пропуска на границе Украины
© Sputnik / Александр Полегенько
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Через этот пост разрешается проезд пассажирского и грузового транспорта весом до 3,5 тонн. Пост должен разгрузить направление на Атаки, до одноименного КПП от поста "Унгурь" около 8 километров.

В настоящее время движение через КПП "Атаки" осложнено в связи с ремонтом поста "Могилев-Подольский" на стороне Украины. Сообщается, что ремонт будет завершен в течение двух месяцев.

Контрольный пункт Унгурь-Бронница соединяет Окницкий район Молдовы с Винницкой областью Украины.

Оценить загруженность контрольно-пропускных пунктов можно онлайн, в том числе с помощью веб-камеры, на сайте Таможенной службы РМ.

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