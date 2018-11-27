Официально: кому в Молдове повысят зарплату и пособия

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Молдавские демократы, которым принадлежит парламентское большинство, объявили о повышении зарплат почтальонам, пособий малоимущему населению в холодный период года, а также материальной помощи пенсионерам. Об этом заявил лидер Демпартии Владимир Плахотнюк на еженедельном брифинге во вторник.

"Первое решение, которое мы приняли с коллегами, касается пенсионеров, а именно тех, у кого размер ежемесячной пенсии не дотягивает до двух тысяч леев. Они получат в декабре помощь к праздникам в размере 600 леев", - сказал он.

По его словам, дополнительную выплату перечислят более чем 500 тысячам пенсионеров. Деньги поступят к ним во второй половине грядущего месяца.

"Демпартия предлагает оказывать такую помощь к праздникам каждый год, начиная с текущего. Другой социальный аспект, который мы обсудили с коллегами, касается помощи в холодный период года, а именно в виде компенсаций за оплату отопления. Эти компенсации мы решили увеличить примерно на 12%", - добавил Плахотнюк.

Он отметил, что до настоящего момента подобные выплаты предоставлялись семьям с ежемесячным доходом до тысячи 600 леев. С этого года, как подчеркнул лидер демократов, категория получателей матпомощи расширится.

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"Все семьи, доходы которых составляют до двух тысяч в месяц, будут получать компенсацию в размере 350 леев, начиная с ноября по март (отопительный сезон - ред.)", - пояснил демократ.

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Также, как заявил Плахотнюк, принято решение повысить заработную плату почтальонам.

"Для сотрудников "Почта Молдовы", преимущественно из сельской местности, у которых маленькая зарплата, решили значительно увеличить зарплаты – от 30% до 100%. Речь идет о примерно четырех тысячах восьмистах почтальонах", - сказал Плахотнюк.

Он рассказал, что передано обращение правительству с просьбой, чтобы почтальоны разносили пенсии по домам, тем гражданам, которые не могут прийти в почтовое отделение.

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По словам Плахотнюка, на заседании во вторник демократы обговорили и ежегодную декабрьскую премию для бюджетников. "Все бюджетники, которые получали до настоящего момента из сэкономленных ведомствами средств премию к праздникам, получат ее в декабре. Сохранится и ежегодная премия, так называемая 13 зарплата, которую бюджетникам выдадут в феврале или в августе, как в случае работников образовательного сектора", - сказал демократ.

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