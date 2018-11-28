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Начался рождественский пост: обычаи и традиции

© Photo : Alyona Hlestunowa
Общество
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Рождественский пост по продолжительности почти равен Великому, но он менее строгий: верующие в эти дни стараются воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В среду у православных верующих начинается Рождественский пост — последний многодневный пост в этом году.

Часто Рождественский пост именуют Филипповым, или по-народному Филипповки. Все дело в кануне поста, который отмечают 27 ноября. В этот день в православной церкви вспоминают жизнь святого апостола Филиппа.

Образ Божией Матери в женском монастыре Рождества Божией Матери
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Рождество Христово: история и традиции празднования

Этот пост наряду с Великим постом является одним из самых строгих в году. Верующие в эти дни стараются воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения.

Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни, а также в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), в храмовые праздники и дни великих святых, если они приходятся на вторник или четверг.

Пост продлится 40 дней, до шестого января. В ночь на седьмое января христиане заканчивают поститься и встречают вершину поста, его главную цель и смысл – Рождество Христово.

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Рождественский пост — это время усердной молитвы и добрых дел. Все ограничения, которые верующий человек накладывает на себя добровольно, — гастрономический пост, отказ от развлечений — нужны как подготовка к великому празднику. Мы постимся, чтобы войти в этот день чистыми, свободными от суеты и всего, что вредит нашей душе.

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Теги:
Рождественский пост
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