О состоянии дорог зимой онлайн: в Молдове выпустят специальное приложение

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Жители Молдовы смогут в режиме онлайн узнать о состоянии дорог в зимний период - для этого планируется разработать специальное приложение. В правительстве республики обсудили подготовку трасс к зимнему сезону и меры, которые необходимо предпринять для улучшения условий передвижения. Молдавский премьер Павел Филип подчеркнул важность постоянного информирования граждан о состоянии дорог и необходимость сотрудничества между уполномоченными структурами.

"Люди должны знать, на каких дорогах проводятся работы, каково состояние трасс и кто ответственен, чтобы, когда появлялась проблема, каждый понимал, куда можно обратиться", - отметил глава правительства.

В этом смысле планируется запустить онлайн-приложение, используя которое, граждане могут получить информацию об условиях передвижения на национальных дорогах, а также увидеть, кто именно из публичной администрации – местная или центральная – ответственен за тот или иной регион.

Другие предложения премьера

Кроме того, продолжает работать круглосуточный Центр мониторинга, который будет ответственен за работы по расчистке снега и деятельность спецрасчетов.

Премьер предложил оснастить системой GPS спецтранспорт, задействованный в расчистке дорог, чтобы обеспечить лучшее наблюдение.

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В этом году в работах по расчистке дорог от снега и обработке трасс противогололедными материалами планируется задействовать 518 единиц спецтехники и использовать 15 тысяч тонн соли.

Для более детальной информации об условиях дорожного движения в зимний период можно зайти на сайт www.asd.md или позвонить по телефонам 022- 22-55-30 и 060477117.

Зима в ноябре

В этом году зима в Молдову пришла в середине ноября – на страну обрушились снегопады. Таким образом, непогода уже успела доставить хлопоты некоторым гражданам республики – в отдельных населенных пунктах отключали электроэнергию, на время снегопадов ряд школ приостанавливал работу, а полиция сообщала о многочисленных ДТП.