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Праздники

В следующем году в Молдове добавятся новые выходные дни

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Правительство республики решило, что бюджетникам не помешает дополнительный отдых.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. У молдавских бюджетников в следующем году будет сразу несколько мини-каникул. Правда, некоторые выходные дни все-таки придется отработать. Члены молдавского правительства утвердили на заседании в среду положение о переносе выходных дней в 2019 году.

Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Силвия Раду сообщила, что цель проекта – "оптимальная организация рабочего времени и отдыха".

"Анализируя календарь на 2019 год и учитывая праздничные дни, прописанные в Кодексе, пришли к выводу, что было бы рациональным перенести в следующем году три рабочих дня на другие даты", - сказала Раду.

Отдых
© Sputnik / Владимир Сергеев
Сколько выходных дней будет у жителей Молдовы в 2019 году

Так, дополнительными выходными днями в следующем году станут 30 апреля, 10 мая и 26 августа. Отработать их планируется 13 апреля, 18 мая и 17 августа.

Таким образом, бюджетники будут отдыхать в течение пяти дней на Пасху, которая выпадает в следующем году на 28 апреля, и 1 мая – в Международный день трудящихся. Выходные продлятся с субботы, 27 апреля, по четверг, 2 мая. Другие мини-каникулы из четырех дней ждут бюджетников спустя неделю после первых. Они начнутся с четверга 9 мая, когда в Молдове отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и День Европы. Следующие продолжительные выходные у жителей Молдовы намечены в конце августа. Бюджетники уйдут на выходные с 24 августа и будут отдыхать до 28 августа. Затем они вернутся на два дня на работу – это 29 и 30 августа, а уже в пятницу, 31 августа, когда в республике отмечают День языка, у них опять будет отдых.

Выходные, которые прописаны в законе

Помимо ежегодного отпуска и положенных выходных у молдавских бюджетников будут дополнительные дни отдыха, которые выпадают на национальные и международные праздники. Согласно постановлению парламента о днях памяти, праздничных датах и днях отдыха в Республике Молдова, бюджетники не работают: на Рождество (25 декабря – по новому стилю, а также 7 и 8 января - по старому стилю); на Новый год (1 января); на Пасху (первый и второй день по церковному календарю); на Радоницу (второй понедельник после Пасхи); в Международный женский день (8 марта); в День международной солидарности трудящихся (1 мая); в День Победы (9 мая); в День защиты детей (1 июня); в День независимости (27 августа); на праздник "Лимба ноастрэ" (31 августа); в день святого, в честь которого освящен храм в соответствующей местности (праздник Святого Храма населенного пункта).

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