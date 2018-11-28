До вступления в силу этого постановления правительства Молдовы осталось 72 часа

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Члены молдавского правительства решили увеличить зарплату и пенсии некоторым категориям населения страны. Соответствующие проекты приняли члены правительства на заседании в среду.

© Sputnik / Miroslav Rotari Официально: кому в Молдове повысят зарплату и пособия

Так, доходы врачей и медицинского персонала, получающих зарплату из бюджета Национальной кассы медицинского страхования (НКМС), увеличат уже с декабря этого года. Зарплата докторов вырастет на 20%, а медперсонала – на 10%.

Если сейчас семейные врачи со стажем до десяти лет получают оклад в пять тысяч 210 леев, то согласно новым положениям, он увеличится до шести тысяч 510 леев. У врачей скорой медицинской помощи должностной оклад увеличится с четырех тысяч 160 до пяти тысяч 200 леев. На такую же надбавку рассчитывают и фармацевты, лаборанты и психологи. Проект также предусматривает увеличение на 10-50% зарплат сотрудникам службы AVIASAN.

Вместе с тем, для поощрения врачей-резидентов их зарплата будет увеличена в 2,5 раза: от 2080 до 5200 леев.

Финансовые средства, необходимые для реализации данного проекта, предусмотрены в бюджете обязательного медицинского страхования на 2019 год.

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Ранее, в результате реформы системы оплаты труда в бюджетной сфере, были увеличены зарплаты медработников, труд которых оплачивается из государственного бюджета.

Помощь пенсионерам к праздникам

Также правительство приняло решение о том, что свыше 550 тысяч пенсионеров получат по 600 леев к зимним праздникам. Соцпомощь выделят гражданам, чья пенсия не дотягивает до двух тысяч леев. Деньги будут переданы получателям уже в декабре.

На эти цели в бюджете предусмотрено 335 миллионов леев.

Кому еще увеличат пенсии?

Кроме того члены кабинета министров утвердили инициативу о том, чтобы увеличить с 1 января 2019 года пенсии участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и членов семей лиц, скончавшихся от лучевой болезни или увечий, полученных в результате этого происшествия.

Таким образом, пенсию для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС с тяжелыми ограниченными возможностями повысят на 400 леев, с выраженными ограниченными возможностями - на 300 леев, а со средними ограниченными возможностями – на 200 леев.

Выплаты членам семей лиц, скончавшихся из-за лучевой болезни или увечий, полученных в результате аварии на ЧАЭС, увеличат на 200 леев. Расходы на эти цели вписываются в проект государственного бюджета на 2019 год.

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