Названа "Молодежная столица" Молдовы в 2019 году

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Село Костешты Яловенского района было выбрано "Молодежной столицей" 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства образования, культуры и исследований.

По заявлению министерства, Костешты были выбраны, так как в этом селе накоплен большой опыт по реализации различных общественных проектов, в том числе и в сфере воспитания молодежи.

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В результате в 2019 году селу со стороны министерства будет оказана финансовая помощь в размере до одного миллиона леев, в соответствии с представленными проектами.

В этом году статус "Молодежной столицы" был присвоен городу Кагул. В прежние годы этим статусом обладали города Унгены, Яловены, Сорока, Сынджерей и Варница.

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Подать заявку на присвоение статуса "Молодежной столицы" может любой орган местного самоуправления первого уровня в Республике Молдова, который представит программу участия молодежи в общественной жизни.