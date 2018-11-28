Ученые из Гагаузии заключили соглашение с Российской академией наук

Представители Российской академии наук приняли участие в научной конференции в Комрате.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Институт этнологии и антропологии Российской академии наук подписал соглашение о сотрудничестве с Комратским государственным университетом. Подписание документа состоялось в ходе визита делегации российского института в Гагаузию для участия в торжествах, посвященных юбилею Михаила Губогло.

Подписи под документом поставили исполняющая обязанности директора Научного центра имени Марии Маруневич Ирина Константинова и руководитель Института этнологии и антропологии Марина Мартынова.

Международная научно-практическая конференция, посвященная доктору исторических наук, профессору, почетному академику Академии наук Молдовы Михаилу Николаевичу Губогло состоялась в ноябре этого года в столице Гагаузии, сообщает сайт Gagauzinfo.md.

В этом году известный гагаузский ученый отмечает свой 80-летний юбилей.