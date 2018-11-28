Редкие молдавские деньги: что заставило Нацбанк показать их народу

Национальной валюте Молдовы исполняется 25 лет, в честь этой даты вниманию общественности будут представлены редкие монеты и купюры.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. В честь четвертьвекового юбилея молдавского лея Национальный банк Молдовы откроет выставку в Кишиневе.

В выставочную экспозицию войдут коллекции памятных и юбилейных монет, а также образцы первых банкнот и монет Республики Молдова. Кроме того, будут представлены монеты из двух средневековых кладов XVII- XVIII веков, монеты Древнего Рима и Древней Греции, средневековые молдавские монеты, отчеканенные в XV–XVII веках.

"Грошовое дело": почему в общественном транспорте не берут леевые монеты>>>

Открытие выставки состоится в Национальном историческом музее в четверг, 29 ноября. Среди ее организаторов — Национальный исторический музей и Международный клуб коллекционеров Молдовы.

Молдавский лей был введен в обращение 29 ноября 1993 года.