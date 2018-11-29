Глава Академии наук Молдовы подал в отставку: какова причина

Осенние отставки: что произошло с Георге Дука, который решил уйти с поста руководителя Академии наук?

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Глава Академии наук Молдовы (АНМ) Георге Дука объявил о своей отставке.

"Собрал вас на внеочередное заседание, чтобы сообщить о своем решении уйти в отставку с поста председателя Академии наук Молдовы по причинам здоровья", - сказал Дука.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Зашаталось кресло под главой Академии наук Молдовы

Как отметил глава АНМ, это решение связано и с уголовным делом о заработной плате его семьи. Речь идет о следствии, которое ведет антикоррупционная прокуратура. "Но не прямые последствия этого процесса заставили меня уйти с поста. Есть еще несколько причин, которые привели меня к этому шагу", - отметил он.

Дука возглавил Академию наук в феврале 2004 года. Его избрание на третий срок вызвало много вопросов у общественности. В частности, некоторые депутаты парламента выразили обеспокоенность в связи с высокой степенью коррупции в области наук и инноваций, а также тем, как расходуются бюджетные ресурсы в работе Академии.

Дука родился 29 февраля 1952 года в молдавском селе Копачены Сынжерейского района. В 1974 году окончил химический факультет, а в 1979 году – докторантуру Государственного университета Молдовы. Работал в университете в качестве ассистента, доцента, а затем и заведующего кафедрой физической химии, занимался научной работой. Он свободно владеет русским, итальянским, английским и французским языками.

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Дука женат. У него и его супруги Марии, которая возглавляет университет при Академии, трое детей.

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