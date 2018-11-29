В Приднестровье бесплатно и анонимно проведут экспресс-тестирование на ВИЧ

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, 30 ноября, специализированный медицинский центр города Тирасполя будет проводить тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильной лаборатории. Она откроется в 10.00 у главного корпуса Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко и будет работать вплоть до трех часов дня.

"Тестирование крови - это единственный способ узнать свой результат на ВИЧ-инфекцию. А в этот день оно проводится абсолютно бесплатно и анонимно для всех, кто хочет выяснить свой ВИЧ-статус, причем с дотестовыми и послетестовыми консультациями", - говорят организаторы из инфоцентра "Здоровое будущее".

Как рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе Минздрава приднестровского региона, всего с 1989 года по октябрь 2018 года зарегистрировано более четырех тысяч случаев ВИЧ-инфекции и почти полторы тысячи случаев СПИДа. За этот же период летальных исход постиг 1358 человек - больных СПИДом.

За девять месяцев 2018 года в приднестровском регионе зафиксировано 186 впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции и 49 случаев СПИДа. За это же время зафиксировано 78 летальных случаев.

Регулярную проверку проходит около трех тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов, из них 30 - дети. Специфическую АРВ-терапию получают почти 1600 человек.