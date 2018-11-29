В Кишиневе дети мерзнут в детском саду, а директор ничего не предпринимает

В редакцию Sputnik обратились родители воспитанников детского сада № 184, которые предоставили доказательства того, что в их группе холодно и часто болеют детишки.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Мороз в Молдове крепчает, а вместе с ним, видимо, и маразм. Только этим, а также халатным отношением к выполнению своих обязанностей можно объяснить ситуацию, которая сложилась в столичном детском саду № 184, расположенном на Чеканах. Родители воспитанников, посещающих группу № 14, обратились в редакцию Sputnik Молдова и предоставили доказательства того, что в их группе холодно и часто болеют детишки.

© Sputnik / Проблема с отопительной системой в детском саду № 184

"Просим принять меры в связи с проблемой, связанной с работой системы отопления в группе, которую посещают наши дети. 28 ноября, когда температура воздуха в дневное время суток составляла минус 3 градуса, температура в главном помещении группы детского сада была всего плюс 17 градусов. И это с учетом того, что в группе были включены два тепловентилятора", - говорится в обращении родителей, адресованном редакции, директору учреждения, а также в компетентные органы.

© Sputnik / Проблема с отопительной системой в детском саду № 184

Более того, отопительные приборы в группе расположены на подоконниках в непосредственной близости к детям. Из-за этого влажность воздуха при работе тепловентиляторов, которые запрещены и являются небезопасными для детей, значительно снизилась и не соответствует норме.

"В период с 19 ноября по сегодняшний день воспитанники 14-ой группы заболевают один за другим. Среди зафиксированных диагнозов были: ОРВИ, ОРЗ, бронхит, ротовирусные инфекции, вирус Коксаки. При этом сотрудники учреждения принимают детей с симптомами болезни", - говорится в обращении.

К сожалению, эта проблема могла бы решиться внутри учреждения, если бы руководитель детского сада внял просьбе родителей прочистить или вовсе сменить батареи в группе, однако от директора был услышан ответ:

"Это предел наших возможностей!"

© Sputnik / Жалоба в центр общественного здоровья мун. Кишинев

На что же собираются деньги родителями в фонд Ассоциации, которая действует в детском саду, - не ясно. Хочется верить, что после обращения в СМИ, а также в компетентные органы проблема будет решена, а дети перестанут массово болеть.