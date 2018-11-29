Изменения в СИБ Молдовы: что произошло в структуре

Парламент высказался по поводу кандидатуры на пост заместителя главы Службы информации и безопасности.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Парламент на последней стометровке утвердил Александра Есауленко заместителем директора Службы информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова. Его кандидатуру, которую предложил глава СИБ Василе Ботнарь, поддержали 54 депутата.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду пожелал Есауленко успехов.

Ранее директор СИБ обратился к Канду с предложением "предпринять действия по освобождению Руслана Мунтяну с должности замдиректора СИБ в связи с его отставкой". Мунтяну подал заявление об отставке по собственному желанию в сентябре.