Парламент решил ввести новый запрет: что ждет граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Молдавский парламент запретил использование и продажу пластиковой одноразовой посуды в стране. Соответствующие изменения депутаты утвердили в окончательном чтении на заседании в четверг.

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Автором инициативы выступила группа депутатов, которые предложили дополнить закон о внутренней торговле следующим положением: "С 1 января 2021 года запрещается использование/реализация пластиковых одноразовых тарелок, стаканов, столовых приборов и палочек, за исключением биоразлагаемых".

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Пластиковые изделия, которые не подлежат вторичной переработке, являются источником мусора. При утилизации пластика выделяются ядовитые газы, а период разложения пластиковой продукции варьируется между 100 и 400 годами.

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Во втором чтении данная инициатива претерпела изменения. Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ заявил, что подержано предложение об исключении из этого законопроекта второго пункта, касающегося поправок в Кодекс о правонарушениях. Предполагалось, что тем, кто продолжит продавать и использовать одноразовую посуду, грозит штраф. Так, для физических лиц наказание могло составить от трех до четырех с половиной тысяч леев, для юридических - от шести до двенадцати тысяч леев или в размере стоимости партии соответствующего товара, но составлять не менее 240 условных единиц (двенадцать тысяч леев).

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В заключении комиссии, которое опубликовано на сайте парламента, сказано, что окончательное решение по срокам внесения изменений в Кодекс о правонарушениях в этом контексте остается за правительством.

Какую посуду можно использовать?

В качестве альтернативы законодатели предлагают одноразовую посуду из бумаги, кукурузной муки, органической конопли, сахаров, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного тростника, крахмала, отходов от яблок или других биоразлагаемых продуктов.

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Ранее законодательство республики дополнили положениями, которые предполагают введение с 1 января 2019 года запрета на использование и продажу пластиковых пакетов.