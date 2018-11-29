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Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

В правительстве Молдовы рассказали о ситуации на границе с Украиной

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
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Молдавские власти наблюдают за ситуацией на границе с Украиной: что советуют в правительстве тем, кто собирается в страну-соседку?

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Ситуация на молдавско-украинской границе спокойная, а все контрольно-пропускные пункты работают в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе правительства Молдовы.

Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник совершила в четверг внеплановую поездку на КПП "Тудора-Староказачье". Как пояснили в правительстве, этот визит связан с введением Киевом военного положения на Украине.

"Установлено, что ситуация на молдавско-украинской границе спокойная, а все КПП работают в нормальном режиме. Не было зарегистрировано случаев ограничения свободного передвижения граждан", - отметили в кабмине.

Здание администрации президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
В администрации президента РМ высказались по инциденту в Керченском проливе

В молдавском правительстве обратили внимание граждан на необходимость иметь при себе все документе, которые нужны для пересечения государственной границы.

"В случае необходимости надо предоставлять информацию о пункте назначения, куда направляетесь, или цель транзита через соседнее государство", - добавили в пресс-службе.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 022 259 717.

Молдавский премьер Павел Филип сообщил во вторник о создании рабочей группы под руководством Кристины Лесник. В задачи структуры входит мониторинг ситуации и оповещение о дальнейшем развитии событий.

Что произошло в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Молдавский премьер Павел Филип, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что ответил Филип на вопрос, чем Кишинев может помочь Киеву

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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