В правительстве Молдовы рассказали о ситуации на границе с Украиной

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Ситуация на молдавско-украинской границе спокойная, а все контрольно-пропускные пункты работают в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе правительства Молдовы.
Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник совершила в четверг внеплановую поездку на КПП "Тудора-Староказачье". Как пояснили в правительстве, этот визит связан с введением Киевом военного положения на Украине.
"Установлено, что ситуация на молдавско-украинской границе спокойная, а все КПП работают в нормальном режиме. Не было зарегистрировано случаев ограничения свободного передвижения граждан", - отметили в кабмине.
В молдавском правительстве обратили внимание граждан на необходимость иметь при себе все документе, которые нужны для пересечения государственной границы.
"В случае необходимости надо предоставлять информацию о пункте назначения, куда направляетесь, или цель транзита через соседнее государство", - добавили в пресс-службе.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 022 259 717.
Молдавский премьер Павел Филип сообщил во вторник о создании рабочей группы под руководством Кристины Лесник. В задачи структуры входит мониторинг ситуации и оповещение о дальнейшем развитии событий.
Что произошло в Керченском проливе
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.
Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.
Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.
Военный политолог: Порошенко нужна была провокация у российской границы>>>
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.
Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.