В Молдове появилась собственная госнаграда для ветеранов Афганистана

Парламент РМ утвердил награду к 30-летию вывода войск из Афганистана, а комиссия по проблемам ветеранов войн огласила насущные вопросы.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Парламент одобрил в четверг в окончательном чтении законопроект об учреждении памятного креста "Участник боевых действий в Афганистане (1979-1989)", сообщил Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан.

"Награда будет присуждена нашим боевым братьям в период, когда Молдова и другие страны будут отмечать 30-летие вывода советских войск из Афганистана – 15 февраля", - отметил Мокан.

Как будет выглядеть памятный крест

Согласно тексту законопроекта, изготовление наград, удостоверений к ним, замещающей планки и бархатного футляра профинансирует правительство.

© Photo : текст законопроекта/парламент РМ Эксиз награды ветеранов войны в Афганистане

В статуте награды сказано, что этот памятный крест – государственная награда, присуждаемая гражданам Республики Молдова, участвовавшим в боевых действиях в Афганистане в период с 24 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, имеющим статус ветерана войны.

© Sputnik / А. Соломонов Молдова и Россия в канун 30-летия вывода советских войск из Афганистана

Знак награды представляет собой наложенные друг на друга два серебряных греческих креста с рельефными узорами, в том числе и лавровыми листьями, а также с изображением фронтального силуэта мемориального комплекса "Сыновьям Родины – вечная память" в Кишиневе. На оборотной стороне знака прописными буквами в четыре ряда выгравирована надпись "PARTICIPANT LA ACȚIUNILE DE LUPTĂ DIN AFGANISTAN 1979-1989". Знак выполнен из томпака (разновидность латуни с содержанием меди 88—97% и цинка – ред.), покрытого драгоценными металлами и эмалью, и носится на левой стороне груди.

Лента креста - цветов государственных флагов Республики Молдова и Демократической Республики Афганистан.

Транспорт, лечение и выплаты

Проблемы ветеранов войны в Афганистане и участников других войн и боевых действий обсуждались недавно в Кишиневе на заседании Национального совета по проблемам ветеранов войн, в котором приняли участие представители власти и руководители профильных неправительственных организаций.

Национальный совет по проблемам ветеранов войн был учрежден согласно решению правительства с целью улучшить жизнь этой категории граждан и их родственников.

"Участники встречи обсудили проблемы, связанные с оказанием медицинских услуг, единовременными выплатами, социальной защитой, бесплатным доступом к общественному транспорту и т.д.", - сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

В числе других вопросов:

– право на санаторную путевку сопровождающим лиц, которым необходима реабилитация в связи с проблемами со здоровьем, полученных из-за участия в военных действиях;

– установление статуса членов семей погибших на поле боя;

– получение выплат в размере 500 леев родителями награжденных посмертно Орденом Республики и Орденом Штефана Великого.