Споры на языковую тему: что решили молдавские депутаты

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Депутаты молдавского парламента проголосовали во втором - окончательном чтении за проект закона, который предусматривает поправки в Кодекс телевидения и радио страны.

Законодатели посчитали, что телеканалы и радиостанции смогут использовать названия населенных пунктов Молдовы и других стран по правилам языка, на котором они упоминаются.

Изменения касаются использования СМИ в программах названий населенных пунктов, районов, городов и стран.

Ранее Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) обратил внимание теле- и радиокомпаний в республике на то, что необходимо использовать в программах на русском языке названия населенных пунктов в том виде, в котором они читаются и произносятся на государственном языке, - Кишинэу, Бэлць, Орхей, а также их производные. Ошибочно, по мнению экспертов КСТР, использовать названия городов Кишинев, Бельцы, Оргеев и так далее. КСТР уже штрафовал местные СМИ за нарушение этого положения.

С поправками в Кодекс телевидения и радио страны, которые касаются этого вопроса, выступили депутаты фракции Партии социалистов. Первоначально изменения поддержало большинство депутатов еще 16 ноября, однако голосование в окончательном чтении решили отложить.

"Использование вещательными организациями, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова, в транслируемых программных комплексах названий сел, коммун, городов и районов на языке ином, нежели государственном осуществляется согласно орфографическим, орфоэпическим, морфологическим и синтаксическим нормам соответствующего языка", - сказано в тексте проекта документа.

Не обошлось и без споров. Перед голосованием во втором чтении депутат либерал-демократ Тудор Делиу предложил отказаться от этих поправок, так как они касаются действующего Кодекса, а с января 2019 года вступает в силу новая версия документа, и, значит, эти изменения будут уже неактуальны. Одно большинство не поддержало уточнения либерал-демократа. В итоге инициативу поддержали 54 депутата из всех присутствующих. Фракции социалистов и коммунистов отсутствовали, так как покинули зал еще в начале заседания.

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Мандат действующего парламента Молдовы истекает в эту пятницу, 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.