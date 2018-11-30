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Предупреждение онко: в Приднестровье проведут бесплатные консультации

© Sputnik / Uriy Strelets
Общество
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29 0 0

Ставшее уже традиционным профилактическое мероприятие пройдет в субботу, 1 декабря, в онкодиспансере города Тирасполь.

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье 1 декабря в Республиканском Онкологическом диспансере состоится традиционный День открытых дверей. Врачи дадут бесплатные консультации по профилактике онкозаболеваний.

"С 9.00 до 13.00 специалисты будут бесплатно консультировать всех желающих по вопросам профилактики развития визуальных форм рака, а также давать рекомендации по выявлению ранних признаков заболевания", - сообщили в пресс-службе минздрава.

Бесплатные консультации по несколько раз в год

В Приднестровье проводятся различные мероприятия, посвященные онкозаболеваниям, в течение всего года.

В День борьбы с онкологическими заболеваниями 4 февраля ежегодно организуется информационная кампания - в Республиканском онкологическом диспансере проводится День открытых дверей.

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Посетители получают консультации профильных специалистов, проходят первичную диагностику.

В конце мая-начале июня онкологи организуют акцию "День борьбы с меланомой", посвященную диагностике и борьбе со злокачественными образованиями кожных покровов.

В октябре в Приднестровье обычно проходит информационная кампания "Вместе против рака". Врачи-онкологи встречаются с разными группами населения, проводят осмотры на предприятиях, отвечают на интересующие вопросы.

Особенности онко в Приднестровье

В Приднестровье на учете у врачей-онкологов состоят свыше 10 тысяч человек с диагнозом "злокачественное образование".

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У женщин чаще всего выявляют рак молочной железы, тела матки и кожи. Самые распространенные болезни у мужчин – рак легких, предстательной железы и прямой кишки. По статистике, только половина больных обращаются к врачу на ранних стадиях развития онкопатологии.

В конце 2016 года для Республиканского онкодиспансера был закуплен дерматоскоп. С помощью него стало возможным определять, является ли кожное образование злокачественным.

Профилактика раковых заболеваний
© Sputnik /
Профилактика раковых заболеваний
Теги:
Профилактика раковых заболеваний, профилактика, онкологические заболевания, онко, Приднестровье
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