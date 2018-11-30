В Кишиневе маршруты некоторых автобусов временно изменятся

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Движение транспорта на перекрестке улиц Тигина и Александр Бернардацци приостановят с 30 ноября по 3 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Кишинева.
На этом участке будут проводиться работы по восстановлению сетей водопровода и канализации.
В этот период движение общественного транспорта изменится:
Автобус №9:
- от улицы Тигина по улицам Букурешть, Василе Александри, Алексея Матеевича и далее по установленному маршруту.
Микроавтобусы №125, 190 и 191:
- от улицы Букурешть по улицам Василе Александри, Алексея Матеевича, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленным маршрутам.
Микроавтобусы №178 и 192:
- от улицы Тигина по улицам Букурешть, Василе Александри и далее по установленным маршрутам.
Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.