В Кишиневе маршруты некоторых автобусов временно изменятся

В Кишиневе перекрывают еще один участок дороги в связи с ремонтными работами.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Движение транспорта на перекрестке улиц Тигина и Александр Бернардацци приостановят с 30 ноября по 3 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Кишинева.

На этом участке будут проводиться работы по восстановлению сетей водопровода и канализации.

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В этот период движение общественного транспорта изменится:

Автобус №9:

- от улицы Тигина по улицам Букурешть, Василе Александри, Алексея Матеевича и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №125, 190 и 191:

- от улицы Букурешть по улицам Василе Александри, Алексея Матеевича, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленным маршрутам.

Микроавтобусы №178 и 192:

- от улицы Тигина по улицам Букурешть, Василе Александри и далее по установленным маршрутам.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.