В проекте: билеты на поезда в Молдове подешевеют наполовину

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Государственное предприятие "Железная дорога Молдовы" планирует понизить цены на билеты на 40-50%. Об этом в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова сообщил заместитель генерального директора по коммерческой части ГП "Железная дорога Молдовы" Григорий Кондураке. Мера связана с целью повысить пассажиропоток.

© Sputnik / Osmatesco Кондураке: как будут ходить поезда через Украину при военном положении

По словам Кондураке, высокая стоимость билетов на международные направления связана с дорогим обслуживанием железнодорожной инфраструктуры.

"Стоимость билета формируется из трех компонентов. Формирование цены осуществляется по правилам соглашения межправительственной "Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД)". Это означает, что в зависимости от территории, по которой проезжает поезд, каждая страна имеет свою составляющую. Из 1400 леев, которые вы заплатите за плацкартное место, приблизительно 20% получит Молдова, 45-50% получит Украина, остальное - РФ. В зависимости от количества километров прохождения", - заявил Кондураке.

Представитель МЖД отметил, что доля перевозок пассажиров в поездах дальнего следования значительно сократилась. К примеру, поезда, которые курсируют в Российскую Федерацию, загружены только на 50 - 56%. По мнению Кондураке, авиакомпании в настоящее время составляют главную конкуренцию для железнодорожного транспорта.

"Чтобы купить билет на самолет, задействовано два аэропорта и самолет, у нас же 1000 км железных дорог, которые нужно содержать, - это большие вложения. Так как наблюдается драматическое падение пассажирских перевозок во все страны, рассматривается понижение цен на 40 - 50 %, чтобы повысить пассажиропоток".

Отметим, в настоящее время стоимость билета в вагоне купе до Москвы составляет 2000 леев, в Бухарест - 600 леев. В то же время добраться на самолете в РФ можно за 60-100 евро. В Бухарест на автобусе – за 250 леев.