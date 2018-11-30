17:27 30 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.23
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Еда

Составлен список продуктов, которые запрещены молдавскими врачами

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
78220

Нутрициолог и диетолог Татьяна Сербуленко составила список продуктов, которые никогда не покупает и не держит на своей кухне, – Sputnik публикует этот перечень, сформированный молдавским специалистом.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Сегодня практически невозможно купить экологически чистые продукты, не содержащие никаких вредных для здоровья добавок. Самые популярные продукты питания часто вредят нашему здоровью. Некоторые из них содержат особенно большое количество вредных добавок.  Поэтому первое, что стоит сделать всем, кто заботится о своем здоровье, — отказаться от употребления сомнительных продуктов питания или хотя бы свести употребление их к минимуму, считает нутрициолог и диетолог Татьяна Сербуленко.

Испуганные сосиски, видео
© Youtube / ok
Их снова жарят, а они "кричат": что этим сосискам пришлось испытать - видео

Ниже приведен список популярных вредных продуктов питания, которые, по мнению диетолога, нужно избегать. 

1. Сардельки, сосиски

Современные колбасные изделия представляют собой сложный химический продукт, лишь на небольшую долю состоящий из того, что обычный человек смог бы назвать "мясом". Ни один из ключевых ингредиентов в составе колбасы не может считаться натуральным, поскольку все они проходят многоступенчатую и весьма агрессивную переработку. Ничего полезного в них нет и не может быть.

2. Молочные продукты с нулевым содержанием жира.  Это бесполезный продукт. Жир должен присутствовать в продукте. В нем содержатся жирорастворимые витамины ABE, которые необходимы организму.  Лишая продукт этих жиров, мы выбрасываем нужные элементы.

Проблема с отопительной системой в детском саду № 184
© Sputnik /
В Кишиневе дети мерзнут в детском саду, а директор ничего не предпринимает

3. Белый хлеб.  Сейчас в хлебе используется рафинированная, очищенная мука, без клетчатки, отрубей и прочих полезных веществ, которые содержатся в зернах. У белого хлеба высокий гликемический индекс. Это означает, что углеводы в хлебе слишком быстрые, в крови они стремительно перерабатываются в глюкозу.

"Стараюсь покупать ржано-пшеничный хлеб, цельнозерновой или отрубной", - отметила Сербуленко.

4. Полуфабрикаты высокой степени готовности. Замороженные котлеты, блины и прочие полуготовые продукты -  это табу.

5. Сельдь. Зараженность рыбы гельминтами – повышенная.

Татьяна Сербуленко
© Sputnik / Osmatesco
Сербуленко: из чего на самом деле делают "детские" продукты

6.  Йогурты.  "Я не доверяю производителям. Все современные йогурты практически бесполезны. Витамины при высоких температурах исчезают.  Йогурты с полок магазинов содержат много эмульгаторов, стабилизаторов и сахара".

7.  Чипсы, кукурузные палочки и другие снеки. В сущности, это смесь углеводов и жира плюс искусственные вкусовые добавки.

8.  Майонез. В нем много добавок. Если и хочется себя побаловать, лучше его приготовить в домашних условиях.

9. Шоколадные конфеты. 90% шоколада, это вовсе не шоколад (красители-заменители). Это гигантское количество калорий в сочетании с химическими добавками и ароматизаторами.

Сбор урожая персиков
© Sputnik / Тарас Литвиненко
Косточковые из двух районов Молдовы не попадут в Россию

10. Плавленые сырки.  Мягкие плавленые сырки содержат много натрия. Людям, страдающим гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями,- это вредно. К тому же, в них много пищевых добавок. Этот продукт очень калориен.

Эксперт советует не спешить делать вывод о том, что высокая цена продукта - признак качества. Часто в дорогом продукте можно обнаружить целый букет эмульгаторов, ароматизаторов и усилителей вкуса.

Диетолог утверждает, что правильное питание - это необязательно дорого. По мнению Татьяны Сербуленко, за здоровыми продуктами нет необходимости ходить в супермаркеты. А, наоборот, стоит даже избегать их. Больше полезных для здоровья продуктов можно найти на рынке.

По теме

Дым сигарет с ментолом: в США обеспокоились здоровьем подростков
Названа самая опасная для здоровья соцсеть - выводы ученых удивляют
Долой предрассудки: граждане не должны пренебрегать своим здоровьем
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Татьяна Жданок, лидер Русского союза Латвии
    Денег не дадим!

    Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией приняло решение не выплачивать Русскому союзу Латвии предусмотренного госфинансирования.

  • Литовские вооруженные силы под управлением НАТО, архивное фото
    Гарант "безопасности"

    Министр обороны Литвы обратился к коллеге из США с просьбой о дополнительных мерах по усилению НАТО в Балтийском регионе.

  • Культурные программы Петербург-Эстония
    Культурная дипломатия

    Представители Всемирного клуба петербуржцев и посольства России в Эстонии рассказали о совместных культурных проектах на ближайшие два года.

  • Белорусская часовня в Лондоне
    Мировое признание

    Белорусскую мемориальную часовню в Лондоне признали лучшим религиозным зданием планеты на Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме.

  • Президентский дворец в районе Авлабари
    Политические перспективы

    Как эксперты из России, Армении и Азербайджана оценивают победу Саломе Зурабишвили на президентских выборах – в материале Sputnik.

  • Владимир Высоцкий
    Короли слова

    Вечер памяти Фазиля Искандера и Владимира Высоцкого состоялся в рамках фестиваля культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" в Сухуме.

  • Правительство Южной Осетии
    "Открытая агрессия"

    МИД Южной Осетии осудил очередные авиаудары международной коалиции во главе с США по Сирии, приведшие к гибели мирных жителей.

  • Татьяна Жданок, лидер Русского союза Латвии
    Денег не дадим!

    Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией приняло решение не выплачивать Русскому союзу Латвии предусмотренного госфинансирования.

  • Литовские вооруженные силы под управлением НАТО, архивное фото
    Гарант "безопасности"

    Министр обороны Литвы обратился к коллеге из США с просьбой о дополнительных мерах по усилению НАТО в Балтийском регионе.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Здание Молдавского театра оперы и балета и драмы имени А. С. Пушкина (ныне - Национальный имени Михая Еминеску).
Театры Молдовы - вчера, сегодня, завтра и всегда
Тигр и утка
Смелая утка издевается над тигром: убойное видео из соцсетей
Календарь 2019
Календарь выходных дней в 2019 году в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться