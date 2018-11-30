Составлен список продуктов, которые запрещены молдавскими врачами

Нутрициолог и диетолог Татьяна Сербуленко составила список продуктов, которые никогда не покупает и не держит на своей кухне, – Sputnik публикует этот перечень, сформированный молдавским специалистом.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Сегодня практически невозможно купить экологически чистые продукты, не содержащие никаких вредных для здоровья добавок. Самые популярные продукты питания часто вредят нашему здоровью. Некоторые из них содержат особенно большое количество вредных добавок. Поэтому первое, что стоит сделать всем, кто заботится о своем здоровье, — отказаться от употребления сомнительных продуктов питания или хотя бы свести употребление их к минимуму, считает нутрициолог и диетолог Татьяна Сербуленко.

Ниже приведен список популярных вредных продуктов питания, которые, по мнению диетолога, нужно избегать.

1. Сардельки, сосиски

Современные колбасные изделия представляют собой сложный химический продукт, лишь на небольшую долю состоящий из того, что обычный человек смог бы назвать "мясом". Ни один из ключевых ингредиентов в составе колбасы не может считаться натуральным, поскольку все они проходят многоступенчатую и весьма агрессивную переработку. Ничего полезного в них нет и не может быть.

2. Молочные продукты с нулевым содержанием жира. Это бесполезный продукт. Жир должен присутствовать в продукте. В нем содержатся жирорастворимые витамины ABE, которые необходимы организму. Лишая продукт этих жиров, мы выбрасываем нужные элементы.

3. Белый хлеб. Сейчас в хлебе используется рафинированная, очищенная мука, без клетчатки, отрубей и прочих полезных веществ, которые содержатся в зернах. У белого хлеба высокий гликемический индекс. Это означает, что углеводы в хлебе слишком быстрые, в крови они стремительно перерабатываются в глюкозу.

"Стараюсь покупать ржано-пшеничный хлеб, цельнозерновой или отрубной", - отметила Сербуленко.

4. Полуфабрикаты высокой степени готовности. Замороженные котлеты, блины и прочие полуготовые продукты - это табу.

5. Сельдь. Зараженность рыбы гельминтами – повышенная.

6. Йогурты. "Я не доверяю производителям. Все современные йогурты практически бесполезны. Витамины при высоких температурах исчезают. Йогурты с полок магазинов содержат много эмульгаторов, стабилизаторов и сахара".

7. Чипсы, кукурузные палочки и другие снеки. В сущности, это смесь углеводов и жира плюс искусственные вкусовые добавки.

8. Майонез. В нем много добавок. Если и хочется себя побаловать, лучше его приготовить в домашних условиях.

9. Шоколадные конфеты. 90% шоколада, это вовсе не шоколад (красители-заменители). Это гигантское количество калорий в сочетании с химическими добавками и ароматизаторами.

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10. Плавленые сырки. Мягкие плавленые сырки содержат много натрия. Людям, страдающим гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями,- это вредно. К тому же, в них много пищевых добавок. Этот продукт очень калориен.

Эксперт советует не спешить делать вывод о том, что высокая цена продукта - признак качества. Часто в дорогом продукте можно обнаружить целый букет эмульгаторов, ароматизаторов и усилителей вкуса.

Диетолог утверждает, что правильное питание - это необязательно дорого. По мнению Татьяны Сербуленко, за здоровыми продуктами нет необходимости ходить в супермаркеты. А, наоборот, стоит даже избегать их. Больше полезных для здоровья продуктов можно найти на рынке.