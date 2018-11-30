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Медицинский полис

Депутаты решили, сколько будет стоить полис медстрахования в 2019 году

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Медицинская помощь по полису: в парламенте решили, сколько граждане заплатят за этот документ в следующем году.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Цена на полис обязательного медицинского страхования в 2019 году не изменится и составит четыре тысячи 56 леев. Таковы положения бюджета медицинского страхования на следующий год, который утвердили в окончательном чтении молдавские депутаты на заключительном заседании парламента текущего созыва. Документ поддержали 55 законодателей из 63 присутствующих.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Важные перемены: в Молдове отменили ряд привычных бумажных документов

Согласно документу, в 2019 году предполагается сохранение скидки в 50% на полис для большинства категорий плательщиков. Собственники земельных участков, которые приобретут полис до 1 апреля 2019 года, получат 75-процентную скидку, а патентообладатели заплатят на 60 процентов меньше.

Таким образом, цена на полис в Молдове не меняется с 2014 года.

Бюджет медицинского страхования предусматривает доходы в размере 7,3 миллиарда леев, на десять процентов больше, чем в прошлом году. Расходы составят 7,5 миллиарда леев с дефицитом в 200 миллионов.

Большинство денег, 3,7 миллиарда леев, будут потрачены на лечение пациентов в больницах. Еще два миллиарда леев будут израсходованы в системе первичной медицины.

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На компенсированные лекарства выделено около 600 миллионов леев. Правительство также выделит 2,7 миллиарда леев на медицинское страхование детей, пенсионеров, безработных и других категорий граждан.

 

 

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