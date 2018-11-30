Скончался Валерий Канцер, возглавлявший концерн "Молдресурс"

Организаторы похорон Валерия Канцера сообщили о дате и времени прощания с безвременно ушедшим.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Горькая утрата постигла родных, близких и коллег ушедшего из жизни Валерия Канцера, директора концерна "Молдресурс".

Валерий Канцер родился в 1939 году в семье учителей. Начал свой трудовой путь механиком тракторной бригады. В 23 года возглавил торговую базу "Сельхозтехники" в Единцах. В 1977 году был переведен в Кишинев, на предприятие "Госкомсельхозтехника" начальником управления запасных частей. В дальнейшем работал президентом концерна "Молдресурс". Кавалер Ордена "Gloria Muncii" ("Трудовая слава").

В субботу, первого декабря, с 10.00 до 12.00, панихида по усопшему пройдет в Кишиневе, в храме монастыря святого Феодора Тирона (Чуфля). С 12.30 до 13.00 состоится прощание на Центральном православном (Армянском) кладбище, где тело будет предано земле.

Редакция Sputnik Молдова приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Валерия Канцера.