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Дорин Киртоакэ

Киртоакэ может скоро покинуть Молдову

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Киртоакэ и закон (72)
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"Нас не догонят": как находящемуся под следствием Дорину Киртоакэ разрешили выезжать из республики?

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева разрешила покидать пределы Молдовы экс-примару (экс-мэру) молдавской столицы Дорину Киртоакэ, который проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.

"Заседание Апелляционной палаты состоялось в четверг. Адвокаты потребовали снять ограничения на выезд из страны. Судьи удовлетворили ходатайство стороны защиты", - заявила Sputnik пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Анастасия Михэлчану.

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Как уточнила собеседница, другими словами у Киртоакэ есть право свободного передвижения. Она подчеркнула, что соответствующее решение Апелляционной палаты окончательно и обжалованию прокурорами не подлежит.

"Конечно, по требованию прокуроров, каждый раз, когда его приглашают в судебную инстанцию, он должен являться, так как находится в статусе обвиняемого", - сказала собеседница.

На вопрос о том, если Киртоакэ проигнорирует требование стороны обвинения или суда и не явится по их запросу, представитель Антикоррупционного прокуратуры отметила, что в этом случае "есть другие варианты – международный розыск, к примеру".

В чем обвиняют экс-примара

Киртоакэ задержали 25 мая 2017 года по обвинению в извлечении выгоды из влияния по делу о платных парковках в Кишиневе. Первоначально речь шла о том, что либералу грозит от трех до семи лет тюрьмы. Но 12 июля прошлого года Киртоакэ выдвинули еще одно обвинение.

Дорин Киртоакэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Таким образом, речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может составить до 22 лет. Кроме того, в сентябре прошлого года антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

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До 10 ноября 2017 года Киртоакэ находился под домашним арестом. Затем меру пресечения заменили на судебный контроль, срок которого неоднократно продлевали. Судебные разбирательства по делу продолжаются. Подробнее о деле экс-примара Кишинева можно почитать здесь.

Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд. Его третий срок на посту мэра должен был завершиться в 2019 году, однако в феврале этого года он решил подать в отставку.

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