В день выборов в парламент Молдовы пройдет и референдум

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Молдавские депутаты на заключительном заседании законодательного органа текущего созыва проголосовали за проведение республиканского консультативного референдума в день выборов в парламент 24 февраля.
"Устанавливается на 24 февраля 2019 года в день выборов в парламент проведение республиканского консультативного референдума", - отмечено в тексте проекта.
Представлявший инициативу депутат Сергей Сырбу отметил, что "этот проект технический, но важный". По его словам, организация референдума в день выборов в парламент связана с экономией средств. Как отметил парламентарий, потребуются дополнительные деньги для печати бюллетеней.
Выборы в парламент Молдовы: кто получит мандат депутата>>>
Как будет выглядеть бюллетень?
На референдум вынесут два вопроса. Выглядят они следующим образом:
1. Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?
– Да
– Нет
2. Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?
– Да
– Нет
Референдум и выборы
Инициатором этой инициативы по организации и проведению референдума выступили демократы, которым принадлежит парламентское большинство.
Выборы в парламент Молдовы в 2019 году пройдут по новым правилам>>>
"Настоящее положение передается Центральной избирательной комиссии для обеспечения проведения республиканского консультативного референдума согласно Кодексу о выборах. Данное положение вступает в силу с момента утверждения", - отмечено в тексте документа.
Мандат действующего парламента Молдовы истекает уже в эту пятницу - 30 ноября. Выборы в законодательный орган состоятся 24 февраля 2019 года. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.
Читайте также:
- Премьер и выборы в парламент Молдовы - 2019: какие планы у главы кабмина
- Парламент решил ввести новый запрет: что ждет граждан Молдовы
- Скандал в парламенте Молдовы: что сделали депутаты в последние дни работы