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В день выборов в парламент Молдовы пройдет и референдум

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (66)
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Молдавские депутаты приняли окончательное решение: бюллетеней 24 февраля следующего года будет больше.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Молдавские депутаты на заключительном заседании законодательного органа текущего созыва проголосовали за проведение республиканского консультативного референдума в день выборов в парламент 24 февраля.

Анжела Колацки
© Sputnik /
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Эту инициативу поддержали 53 депутата.

"Устанавливается на 24 февраля 2019 года в день выборов в парламент проведение республиканского консультативного референдума", - отмечено в тексте проекта.

Представлявший инициативу депутат Сергей Сырбу отметил, что "этот проект технический, но важный". По его словам, организация референдума в день выборов в парламент связана с экономией средств. Как отметил парламентарий, потребуются дополнительные деньги для печати бюллетеней.

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Как будет выглядеть бюллетень?

На референдум вынесут два вопроса. Выглядят они следующим образом:

1. Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?
– Да
– Нет

2. Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?
– Да
– Нет

Референдум и выборы

Инициатором этой инициативы по организации и проведению референдума выступили демократы, которым принадлежит парламентское большинство.

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"Настоящее положение передается Центральной избирательной комиссии для обеспечения проведения республиканского консультативного референдума согласно Кодексу о выборах. Данное положение вступает в силу с момента утверждения", - отмечено в тексте документа.

Мандат действующего парламента Молдовы истекает уже в эту пятницу - 30 ноября. Выборы в законодательный орган состоятся 24 февраля 2019 года. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

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Тема:
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