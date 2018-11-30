Столичный чиновник подал в отставку - каковы причины

Осень отставок: один из преторов Кишинева решил уйти с занимаемого поста. Чем "знаменит" этот чиновник?

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Претор столичного сектора Ботаника Олег Рэцой уходит с занимаемого поста. Исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну подписал соответствующее распоряжение. Рэцой подал в отставку по собственному желанию, сообщает sputnik.md.

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Согласно указу и.о. примара, претор Ботаники прекратит работу с понедельника, 3 декабря. Этот же документ предполагает, что Рэцой обязан подать декларацию об имуществе и личных интересах в течение 30 дней после прекращения деятельности.

В начале этого года работу Рэцоя раскритиковала на тот момент и.о. примара Кишинева Силвия Раду, которая высказала недовольство по поводу нерасчищенных тротуаров в зимний период. Кроме того, Раду отметила, что не были предприняты конкретные меры по наказанию экономических агентов, выбрасывавших мусор в общественных местах. Еще тогда она рекомендовала чиновнику подать в отставку.