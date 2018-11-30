Без вести пропала девушка из Теленештского района - родители просят помощи

Три недели назад девушка вышла из дома, отправившись в неизвестном направлении, и до сих пор не вернулась.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. В селе Мындрешты Теленештского района пропала 16-летняя девушка.

Девятого ноября девушка вышла из дома и до сих пор не вернулась. О ее местонахождении нет никаких сведений.

Приметы пропавшей – рост 1,65 метра, среднее телосложение, волосы светлого цвета. В день исчезновения она была одета в голубой свитер с изображением медведя, синие брюки, серую шапку и черные ботинки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшей, полиция просит звонить по номеру 068439124 или сообщать в Службу "112".