Потерять миллион: кто останется в Молдове через два десятка лет

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik, Дарья Чернега. К 2021 году, когда в Молдове пройдет следующая перепись населения, его численность сократится еще на 200-400 тысяч человек. Такого мнения придерживается кишиневский демограф Валерий Синсус.
Низкая рождаемость
Одна из главных причин, по которой в Молдове сокращается численность населения, это низкая рождаемость. По данным на 2017-й год в стране родилось порядка 34 тысяч детей, тогда как в 90-е годы прошлого века этот показатель балансировал на отметке 60-70 тысяч новорожденных.
"Самая низкая рождаемость у нас в сельской местности, где всегда была традиция рожать по нескольку детей", - отметил Саинсус.
По мнению специалиста, в Молдове сейчас нет воспроизводства населения, скорее, наблюдается его отрицательный прирост. Для устойчивого демографического развития необходимо, чтобы в семьях рождалось по 2-3 ребенка. Пока же в более половины молдавских семей насчитывается не более одного.
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Демограф отметил, что с годами в стране поменялось так называемое "воспроизводимое" поведение населения. Это значит, что женщины стали более привязаны к рабочему месту: они строят карьеру и думают о том, как заработать на хлеб. Еще одна причина низкой рождаемости – социальная и экономическая нестабильность. В этих условиях, по мнению специалиста, со стороны государства необходимы более явные демографические политики. Как считает Саинсус, помимо отпуска по уходу за ребенком для отцов и открытия групп для самых маленьких детей в детских садах, стоит задуматься о дополнительной финансовой поддержке семей, где родился второй ребенок.
Миграция
По депопуляции населения Молдова занимает четвертое место среди стран, где проходит это процесс. По мнению Саинсуса, на данный момент республика находится на втором этапе миграции населения.
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"Последняя перепись населения показала, что мы реально потеряли один миллион населения. Если мы думали, что часть наших граждан массово вернется обратно, то мы обманывали себя. Они уже интегрированы в другие общества", - отметил демограф.
Саинсус считает, что миграция - одна из причин низкой рождаемости. Из-за того, что молодые семьи уезжают на постоянное место жительства за границу, деторождение происходит в тех странах, где они осели. По мнению демографа, если и впредь дела в стране будут идти таким же образом, через 20-30 лет Молдова потеряет еще один миллион своих граждан.