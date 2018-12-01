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Потерять миллион: кто останется в Молдове через два десятка лет

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Уже сейчас поколение тех, кто рожает первого ребенка в два раза меньше поколения тех, кто выходит на пенсию.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik, Дарья Чернега. К 2021 году, когда в Молдове пройдет следующая перепись населения, его численность сократится еще на 200-400 тысяч человек. Такого мнения придерживается кишиневский демограф Валерий Синсус.

Низкая рождаемость

Одна из главных причин, по которой в Молдове сокращается численность населения, это низкая рождаемость. По данным на 2017-й год в стране родилось порядка 34 тысяч детей, тогда как в 90-е годы прошлого века этот показатель балансировал на отметке 60-70 тысяч новорожденных.

"Самая низкая рождаемость у нас в сельской местности, где всегда была традиция рожать по нескольку детей", - отметил Саинсус.

Виктор Мокану
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мокану: к 2050 году население Молдовы сократится в два раза

По мнению специалиста, в Молдове сейчас нет воспроизводства населения, скорее, наблюдается его отрицательный прирост. Для устойчивого демографического развития необходимо, чтобы в семьях рождалось по 2-3 ребенка. Пока же в более половины молдавских семей насчитывается не более одного.

Объективная реальность: население Молдовы сокращается, нас все меньше>>>

Кто виноват и что делать

Демограф отметил, что с годами в стране поменялось так называемое "воспроизводимое" поведение населения. Это значит, что женщины стали более привязаны к рабочему месту: они строят карьеру и думают о том, как заработать на хлеб. Еще одна причина низкой рождаемости – социальная и экономическая нестабильность. В этих условиях, по мнению специалиста, со стороны государства необходимы более явные демографические политики. Как считает Саинсус, помимо отпуска по уходу за ребенком для отцов и открытия групп для самых маленьких детей в детских садах, стоит задуматься о дополнительной финансовой поддержке семей, где родился второй ребенок.

Пассажиры, архивное фото
© Sputnik / Igor Zarembo
Это катастрофа: Молдова катится в демографическую пропасть

Миграция

По депопуляции населения Молдова занимает четвертое место среди стран, где проходит это процесс. По мнению Саинсуса, на данный момент республика находится на втором этапе миграции населения.

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"Последняя перепись населения показала, что мы реально потеряли один миллион населения. Если мы думали, что часть наших граждан массово вернется обратно, то мы обманывали себя. Они уже интегрированы в другие общества", - отметил демограф.

Саинсус считает, что миграция - одна из причин низкой рождаемости. Из-за того, что молодые семьи уезжают на постоянное место жительства за границу, деторождение происходит в тех странах, где они осели. По мнению демографа, если и впредь дела в стране будут идти таким же образом, через 20-30 лет Молдова потеряет еще один миллион своих граждан.

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