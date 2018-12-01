Жителей Молдовы ждут крупные штрафы, если они будут делать это по ночам

Уже с 9 декабря вступают в силу поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым нарушение покоя с 18.00 до 8.00 в жилых домах будет наказываться штрафом.

КИШИНЕВ, 1 дек– Sputnik. Если вы собираетесь шумно отмечать зимние праздники шумно и веселео, предупредите об этом заранее соседей. Уже с 9 декабря вступают в силу поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым нарушение покоя с 18.00 до 8.00 в жилых домах будет наказываться штрафом. И весьма существенным - до 4000 леев.

Например, за нарушение тишины при выполнении ремонтных работ с 18.00 до 8.00 предусмотрен штраф в размере 12-30 условных единиц (600-1,5 тысячи леев – около 35-87 долларов по текущему курсу Нацбанка), а для юридических – 60-90 у.е. (3-4,5 тысячи леев – порядка 175-262 долларов).

В настоящий момент Кодекс о правонарушениях предусматривает, что за нарушение тишины в ночное время с 22 до 7 часов, грозит штраф для физлиц в размере от 9 до 18 у.е. (450-900 леев – 26-50 долларов), а для юрлиц - от 60 до 90 у.е. (3-4,5 тысячи леев).

Так что, если планируете петь, танцевать, слушать громкую музыку или стучать на барабанах в новогоднюю ночь, то лучше скооперируйтесь с соседями. Иначе за пение и танцы придется раскошелиться.