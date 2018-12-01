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НАТО

Что жители Молдовы думают о НАТО

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Более 60% жителей Молдовы в случае всенародного референдума проголосовали бы против вступления республики в НАТО, показал опрос.

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Очередное зондирование общественного мнения показало, что жители Молдовы не очень-то и доверяют блоку НАТО.

Здание министерства иностранных дел России в Москве, архивное фото.
© Sputnik / Максим Блинов
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Впрочем, такая тенденция наблюдается уж не "первую пятилетку". Граждане страны постоянно говорят "Нет НАТО", а их все время переспрашивают.

На этой неделе Ассоциацией социологов и демографов представила результаты опроса, согласно которому более 60% жителей республики проголосовали бы против вступления Молдовы в НАТО, если бы их попросили высказаться на референдуме по этому вопросу.

"Мы спросили людей, как они бы проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения к НАТО. "За" проголосовали бы 22,4% респондентов, "против" — 60,1%, число сторонников вступления в НАТО продолжает падать", - сказал программный директор организации Николай Бодян.

Любопытно, что 6,2% не стали бы участвовать в голосовании, а 5,4% - не знают, что представляет собой НАТО, а еще около 6 процентов  не определились с решением.

Опрос проходил с 1 по 20 ноября, в нем приняли участие 1189 человек из 77 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

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Согласно Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

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Теги:
опрос, Молдова, нато
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