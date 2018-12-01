О чем мы не должны забывать в Рождественский пост

В чем главная идея Рождественского поста и что должны делать верующие в этот период.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Рождественский пост начался 28 ноября и длится 40 дней, до 7 января, когда православные христиане встречают Рождество Христово.

Те, кто отмечают Рождество 25 декабря, начали поститься еще 15 ноября.

О чем нужно помнить во время этого поста, и чем он отличается от других, рассказал Sputnik Молдова эпископ Сорок Святейший Иоан Мошнегуцу.

"Из всех четырех постов в православном календаре, Рождественский занимает второе место по своей длительности. Он предшествует царскому празднику, библейскому событию рождения Священного Ребенка и призывает нас, верующих, к особой духовности. В этот период мы посещаем церковь и исповедуемся", - заявил Мошнегуцу.

© Photo : Alyona Hlestunowa Начался рождественский пост: обычаи и традиции

По его словам, во время поста верующие не только придерживаются особенной диеты, но и занимаются благотворительностью, а также читают священные писания.

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Как отметил Мошнегуцу, не только в период поста, но всегда верующий человек не забывает о милосердии и всегда рядом со своими близкими.

Пост не должен восприниматься людьми как некий сложный период. Мы должны радоваться приближению праздника Рождества, не даром в это время сложилось множество прекрасных, интересных и веселых традиций и обычаев, как в Молдове, так и в других странах, объяснил священнослужитель.

Рождественский пост более легкий, чем Великий накануне Пасхи. Верующие воздерживаются от употребления в пищу мяса, брынзы и яиц. В понедельник, среду и пятницу самый жесткий пост. Во вторник и четверг позволяется пить вино и готовить на растительном масле. В выходные дни можно есть еще и рыбу.