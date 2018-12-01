СПИД : то, что грызет Молдову изнутри - факты о коварном убийце

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В субботу, первого декабря, – Всемирный день борьбы со СПИДом. Увы, но в Молдове картина в этом плане крайне печальная.

© Sputnik / Павел Лисицын В Приднестровье бесплатно и анонимно проведут экспресс-тестирование на ВИЧ

Проведенное в Молдове исследование Indexul Stigma выявило главные проблемы, с которыми сталкивается ВИЧ-инфицированный в обществе.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, среди факторов, перечисленных участниками онлайн-исследования, основные:

– падение самооценки;

– чувство стыда;

– чувство вины;

– мысли о самоубийстве.

ВИЧ "молодеет"

На начало 2018 года в Молдове было зарегистрировано 11829 случаев заражения ВИЧ. Веянием эпохи стало увеличение числа пораженных этих недугом в молодом возрасте.

© Sputnik / Сергей Венявский Молдова на четвертом месте в Европе по темпам роста ВИЧ-инфекции

Что делает государство

В Молдове действуют 62 консультативных кабинета для работы в сфере ВИЧ/СПИД, где бесплатно проводят соответствующие тесты. Недавно открылись четыре социальных центра в Кишиневе, Бельцах, Комрате и Тирасполе.

Место Молдовы в европейской ВИЧ-статистике

Молдова находится на четвертом месте в Европе по темпам роста инфекции — 20 случаев на 100 тысяч населения. Самые низкие показатели — в Боснии и Герцеговине, Словакии и Словении. В отчете ВОЗ быстрый рост выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Восточной Европе объясняют совершенствованием диагностики и улучшением инфраструктуры для выявления заболевания.

У большинства людей в Европе диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на поздней стадии (53%), а каждый пятый европеец, живущий с ВИЧ, не знает о своей инфекции, сообщают врачи. Большое число диагностированных случаев СПИДа в восточной части региона указывает на сохранение таких серьезных проблем, как поздняя диагностика ВИЧ-инфекции, отсроченное начало терапии и низкий охват лечением.

AP Photo/Moises Castillo Прорыв в науке: все инфекции можно найти в капле крови или слюны

Специалисты в общей сложности зафиксировали около 160 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции по итогам прошлого года, из них 130 тысяч — в Восточной Европе. За последние десять лет в 50 странах показатели впервые диагностированных случаев ВИЧ-инфекции увеличились на 37%, сообщают исследователи.

На левом берегу Днестра

Специализированный медицинский центр Тирасполя провел тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильной лаборатории у главного корпуса Приднестровского госуниверситета имени Тараса Шевченко.

"Тестирование крови - это единственный способ узнать свой результат на ВИЧ-инфекцию. А в этот день оно проводится абсолютно бесплатно и анонимно для всех, кто хочет выяснить свой ВИЧ-статус, причем с дотестовыми и послетестовыми консультациями", - говорят организаторы из инфоцентра "Здоровое будущее".

С 1989 года по октябрь 2018 года в Приднестровье зарегистрировано более четырех тысяч случаев ВИЧ-инфекции и почти полторы тысячи случаев СПИДа. За этот же период летальных исход постиг 1358 человек, больных СПИДом.

За девять месяцев 2018 года в приднестровском регионе зафиксировано 186 впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции и 49 случаев СПИДа. За это же время зафиксировано 78 летальных случаев.

Регулярную проверку в Приднестровье проходит около трех тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов, из них 30 - дети. Специфическую АРВ-терапию получают почти 1600 человек.