19:59 01 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.23
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
медицинский работник производит экспресс-анализ крови

СПИД : то, что грызет Молдову изнутри - факты о коварном убийце

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
Получить короткую ссылку
88 0 0

Исследования демонстрируют тревожную ситуацию с ВИЧ-инфекцией на обоих берегах Днестра.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В субботу, первого декабря, – Всемирный день борьбы со СПИДом. Увы, но в Молдове картина в этом плане крайне печальная.

Медицинский работник производит экспресс-анализ крови.
© Sputnik / Павел Лисицын
В Приднестровье бесплатно и анонимно проведут экспресс-тестирование на ВИЧ

Проведенное в Молдове исследование Indexul Stigma выявило главные проблемы, с которыми сталкивается ВИЧ-инфицированный в обществе.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, среди факторов, перечисленных участниками онлайн-исследования, основные:

– падение самооценки;

– чувство стыда;

– чувство вины;

– мысли о самоубийстве.

ВИЧ "молодеет"

На начало 2018 года в Молдове было зарегистрировано 11829 случаев заражения ВИЧ. Веянием эпохи стало увеличение числа пораженных этих недугом в молодом возрасте.

Работа вирусологической лаборатории, архивное фото.
© Sputnik / Сергей Венявский
Молдова на четвертом месте в Европе по темпам роста ВИЧ-инфекции

Что делает государство

В Молдове действуют 62 консультативных кабинета для работы в сфере ВИЧ/СПИД, где бесплатно проводят соответствующие тесты. Недавно открылись четыре социальных центра в Кишиневе, Бельцах, Комрате и Тирасполе.

Место Молдовы в европейской ВИЧ-статистике

Молдова находится на четвертом месте в Европе по темпам роста инфекции — 20 случаев на 100 тысяч населения. Самые низкие показатели — в Боснии и Герцеговине, Словакии и Словении. В отчете ВОЗ быстрый рост выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Восточной Европе объясняют совершенствованием диагностики и улучшением инфраструктуры для выявления заболевания.

У большинства людей в Европе диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на поздней стадии (53%), а каждый пятый европеец, живущий с ВИЧ, не знает о своей инфекции, сообщают врачи. Большое число диагностированных случаев СПИДа в восточной части региона указывает на сохранение таких серьезных проблем, как поздняя диагностика ВИЧ-инфекции, отсроченное начало терапии и низкий охват лечением.

Образец крови. Архивное фото
AP Photo/Moises Castillo
Прорыв в науке: все инфекции можно найти в капле крови или слюны

Специалисты в общей сложности зафиксировали около 160 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции по итогам прошлого года, из них 130 тысяч — в Восточной Европе. За последние десять лет в 50 странах показатели впервые диагностированных случаев ВИЧ-инфекции увеличились на 37%, сообщают исследователи.

На левом берегу Днестра

Специализированный медицинский центр Тирасполя провел тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильной лаборатории у главного корпуса Приднестровского госуниверситета имени Тараса Шевченко.

"Тестирование крови - это единственный способ узнать свой результат на ВИЧ-инфекцию. А в этот день оно проводится абсолютно бесплатно и анонимно для всех, кто хочет выяснить свой ВИЧ-статус, причем с дотестовыми и послетестовыми консультациями", - говорят организаторы из инфоцентра "Здоровое будущее".

С 1989 года по октябрь 2018 года в Приднестровье зарегистрировано более четырех тысяч случаев ВИЧ-инфекции и почти полторы тысячи случаев СПИДа. За этот же период летальных исход постиг 1358 человек, больных СПИДом.

За девять месяцев 2018 года в приднестровском регионе зафиксировано 186 впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции и 49 случаев СПИДа. За это же время зафиксировано 78 летальных случаев.

Регулярную проверку в Приднестровье проходит около трех тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов, из них 30 - дети. Специфическую АРВ-терапию получают почти 1600 человек.

ВИЧ-инфекция и СПИД: знать и не бояться!
© Sputnik
ВИЧ-инфекция и СПИД: знать и не бояться!

По теме

Медики назвали главные причины смертности в XXI веке
Ученые определили самый смертоносный вирус: его показатели в Молдове
ВИЧ в приднестровских тюрьмах: помощь идет
Безрассудство рядом с нами: как предохраняются женщины Молдовы
Теги:
СПИД, ВИЧ
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Молдавская ССР. Последний звонок в школе села Бардар Котовского района, 1986 год
Молдавские школы ушедшей эпохи - много редких архивных фото
Первые моменты землетрясения на Аляске. Съемки очевидцев
Поврежденные дома, разрушенные дороги: Аляска пережила кошмар - видео
Календарь 2019
Календарь выходных дней в 2019 году в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться