"За 60 секунд" - в Молдове представлена система ECall в помощь водителям

В Молдове представлены два электронных проекта "по мотивам" системы 112, которые помогут тем, кто попал в сложные ситуации.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В ближайшее время в Молдове заработает электронная система ECall, которую начали в обязательном порядке устанавливать на все транспортные средства, сообщил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в рамках подведения итогов тестового периода услуги единого номера 112.

Технологии сблизят людей в условиях ЧП

"В случае ДТП и другого рода происшествий транспортное средство в автоматическом режиме передает сигнал о необходимости срочно помощи. Геолокация поможет определить местонахождение автомобиля. Таким образом, будет сокращено число печальных последствий ЧП разного рода", - сказал Габурич, которого цитирует пресс-сообщение службы 112.

По словам министра, грядет еще одно нововведение – все автомобили экстренных службы будут оснащены мобильными устройствами, благодаря которым можно будет проще распределять задачи экипажей полиции, скорой помощи и пожарно-спасательных команд.

Система 112 в Молдове

Директор службы 112 Ливиу Оборок сообщил, что с момент внедрения этой услуги (1 июня 2018 года) на единый номер звонили более 2,5 миллионов раз. Более 68% из числа этих звонков не требовали превентивного вмешательства. В среднем, из 9000 ежедневных звонков на номер 112 только 3000 носили срочный характер.

"Чаще всего звонят в скорую помощь – 74% от общего числа звонков, на втором месте – звонки в полицию – 24%. Наибольшее количество обращений поступило из Кишинева, Бельц, Оргеевского, Криулянского и Хынчештского районов", - сказал Оборок.

Перспективы IT в Молдове

Оба электронных проекта, о которых говорил министр экономики и инфраструктуры, специалисты считают перспективными начинаниями в сфере информационных технологий Молдовы. Как сообщает пресс-служба недавно состоявшегося в Кишиневе международного экономического форума Moldova Business Week 2018, индустрия информационных технологий развивается быстрее всех остальных направлений национальной экономики, а 80% IT-продукции, произведенной в РМ, идет на экспорт.