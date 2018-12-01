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Студенты на экзамене

Тайна третьей попытки: в Молдове пересдачу госэкзаменов хотят сделать платной

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Пока дата проведения третьей сессии не установлена в законодательстве, но предположительно она будет организовываться в августе или в начале сентября,

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Выпускники лицеев и колледжей, которые провалили основную и дополнительную сессию экзаменов на степень бакалавра, получат еще одну возможность сдать экзамены.

Результаты экзаменов
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Соответствующие изменения законодательства приняты в пятницу парламентом.

Как заявил вице-спикер Валериу Гилецки, дополнительный шанс предоставлен, поскольку многие из тех, кто проваливают экзамены, не предпринимают повторную попытку через год.

По его словам, третья попытка будет платной, а ее стоимость предстоит устанавливать правительству.

"Мы не могли указать в законе, какую сумму нужно заплатить, поскольку она может ежегодно меняться в зависимости от количества запросов на прохождение повторной сессии. Мы договорились с правительством, что, если выпускник не сможет оплатить повторную попытку, то государство субсидирует ее", - отметил Гилецки.

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По предварительным подсчетам, за дополнительную попытку выпускникам придется заплатить около 500 леев.

Пока дата проведения третьей сессии не установлена в законодательстве, но предположительно она будет организовываться в августе или в начале сентября, чтобы те, кто хочет поехать учиться за границу, могли сдать экзамены и не пропускать академический год.

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Теги:
экзамен, БАК
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