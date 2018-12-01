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Абитуриенты перед вступительным испытытниями

Студенты Молдовы получили шанс бесплатного обучения в магистратуре России

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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У выпускников бакалавриата или специалитета любого вуза мира, в том числе Молдовы, есть возможность в 2019 году получить право бесплатного обучения на магистратуре в одном из 500 российских университетов.

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Молдавские студенты, как и любые другие иностранные выпускники бакалавриата или специалитета со всего мира, могут попытать удачу и бесплатно поступить в один из 500 вузов Российской Федерации на будущий 2019 год. У тех, кто об этом мечтал, есть возможность оформить он-лайн регистрацию на сайте, посвященном Международной олимпиаде Open Doors: Russian Scholarship Project для абитуриентов магистратуры, не позже 31 января 2019 года.

Как сообщают организаторы, участниками олимпиады могут стать иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, имеющие или завершающие уровень образования не ниже бакалавра в году проведения олимпиады и предоставившие согласие на обработку персональных данных. При этом возможно выбрать несколько направлений обучения и подать заявку в любое количество университетов одновременно.

Вид на главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова
© Sputnik / Максим Блинов
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Победа в олимпиаде позволяет талантливым студентам из зарубежных стран поступить в магистратуру российских университетов без вступительных испытаний и учиться абсолютно бесплатно (за счет средств бюджета РФ).

Олимпиада проходит полностью дистанционно, в два этапа: конкурс портфолио и выполнение заданий по профилю. Оба этапа проводятся в онлайн-режиме и являются абсолютно бесплатными.

В прошлом году международная олимпиада Open Doors проходила по четырем профилям: физика, математика, экономика и компьютерные науки. В этом году олимпиада набирает новые обороты и открывает шесть новых профилей: биология, бизнес и менеджмент, политические науки, психология, филология и лингвистика, химия.

Международная олимпиада Open Doors: Russian Scholarship Project для абитуриентов магистратуры проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Россотрудничества. Организатором проекта выступает Ассоциация "Глобальные университеты".

Теги:
абитуриенты, российский вуз, Россия, Молдова
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