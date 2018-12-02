Сколько в Молдове будет стоить полис медстрахования в 2019 году

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Страсти вокруг медицинского страхового полиса в Молдове разгораются часто. Хотя уже три года его стоимость неизменна - 4056 леев.

© Fotolia / Stephan Morrosch Надолго ли по-настоящему бесплатная медицина вернулась в Молдову

Лицам, которые приобретают полис в индивидуальном порядке, до 31 марта предоставляются скидки в размере 50%, а для работников сельскохозяйственного сектора она составит 75%.

Ничего не поменияется и с 1 января. Парламент утвердил положения бюджета медицинского страхования на 2019 год.

Доцент Школы менеджмента общественного здоровья Родика Грамма считает, что принцип солидарности в страховой медицине, когда держатели полиса независимо от размеров взносов получают одинаковые медицинские услуги, несправедлив к тем, кто честно платит в фонд 9% от заработной платы.

По ее словам, внедрение в 2004 году страховой медицины стало большим достижением системы здравоохранения страны. Однако сейчас возникли обстоятельства, которые лишают граждан мотивации честно платить в медстрах.

"Нет разницы между людьми, которые отчисляют в Фонд медицинского страхования по 20 тысяч леев ежегодно и теми, кто платит две тысячи, они получают одни и те же услуги и находится в тех же условиях. И в определенный момент население теряет мотивацию декларировать свои доходы и отдавать больше взносов, потому что они не видят для себя пользы", — отметила Грамма.

© Sputnik / Miroslav Rotari Калестру: право на бесплатную медицину имеют и люди без полиса

Эксперт считает, что настало время пересмотреть подход в страховой медицине и пакет страховых услуг. Она добавила, что люди, которые, например, работают за границей, не платят в фонд. "Потом они приезжают сюда и лечатся за счет страховой кампании, так как или покупают полис, или оформляются по "скорой помощи" и делают дорогостоящие операции. А оплачивается это все страховой кампанией. Это нечестно по отношению к тем, кто платит", — подчеркнула собеседница.

По ее словам, и медработники, и преподаватели в год выплачивают по страховым взносам гораздо больше двух тысяч леев, так как из их зарплаты на эти цели удерживается 4,5%, и еще столько же платит работодатель. А знаете ли вы что, лечиться в частных клиниках Молдовы можно и бесплатно>>>