Новый запрет в Молдове одобрил на днях парламент страны

КИШИНЕВ, 2 дек- Sputnik. Долой пластиковую посуду - она вредна и морально устарела, решили депутаты и проголосовали в окончательном чтении за ее запрет. В качестве альтернативы законодатели предлагают одноразовую посуду из бумаги, кукурузной муки, органической конопли, сахаров, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного тростника, крахмала, отходов от яблок или других биоразлагаемых продуктов.
Правда, пока таких изделий из "органики" мало, поэтому запрет на пластиковые тарекли, приборы и стаканы вводится с 1 января 2021 года.
Любопытно, что в конце октября европейский парламент одобрил тотальный запрет на производство и использование на территории ЕС одноразовых пластиковых изделий.И в списке тоже можно обнаружить посуду, палочки для воздушных шаров, трубочки для напитков, ватные палочки. Норма вступит в силу тоже в 2021 году.
Похоже, что наши парламентарии решили не просто идти в ногу со временем, но и сыграли на опережение. Если бы Молдова не приняла такой закон, интересно, не к нам ли западные производители изгоняемого пластика отправили бы оборудование для производства всего этого полиэтиленового и полипропиленового мусора?
А будут ли штрафы?
Когда законопроект разрабатывался, то предполагалось ввести штрафы за использование и продажу пластиковой посуды. Например, физическим лицам - от 3 тысяч до 4,5 тысяч леев, для юридических - от 6 тысяч до 12 тысяч леев или в размере стоимости партии соответствующего товара, но составлять не менее 240 условных единиц (двенадцать тысяч леев).
Но в последней версии проекта, которое опубликовано на сайте парламента, сказано, что окончательное решение по срокам внесения изменений в Кодекс о правонарушениях в этом контексте остается за правительством.
Сколько мусора "производится" в странах ЕС>>>
Неоспоримый факт
Пластиковые изделия, которые не подлежат вторичной переработке, являются источником мусора. При утилизации пластика выделяются ядовитые газы, а период разложения пластиковой продукции варьируется между 100 и 400 годами.
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