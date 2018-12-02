Новый запрет в Молдове одобрил на днях парламент страны

В Молдове запретили пластиковую одноразовую посуду, но с 2021 года.

КИШИНЕВ, 2 дек- Sputnik. Долой пластиковую посуду - она вредна и морально устарела, решили депутаты и проголосовали в окончательном чтении за ее запрет. В качестве альтернативы законодатели предлагают одноразовую посуду из бумаги, кукурузной муки, органической конопли, сахаров, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного тростника, крахмала, отходов от яблок или других биоразлагаемых продуктов.

© Sputnik / Валерий Мельников Кишинев и пригороды избавляются от пластиковых отходов

Правда, пока таких изделий из "органики" мало, поэтому запрет на пластиковые тарекли, приборы и стаканы вводится с 1 января 2021 года.

Любопытно, что в конце октября европейский парламент одобрил тотальный запрет на производство и использование на территории ЕС одноразовых пластиковых изделий.И в списке тоже можно обнаружить посуду, палочки для воздушных шаров, трубочки для напитков, ватные палочки. Норма вступит в силу тоже в 2021 году.

Похоже, что наши парламентарии решили не просто идти в ногу со временем, но и сыграли на опережение. Если бы Молдова не приняла такой закон, интересно, не к нам ли западные производители изгоняемого пластика отправили бы оборудование для производства всего этого полиэтиленового и полипропиленового мусора?

А будут ли штрафы?

Когда законопроект разрабатывался, то предполагалось ввести штрафы за использование и продажу пластиковой посуды. Например, физическим лицам - от 3 тысяч до 4,5 тысяч леев, для юридических - от 6 тысяч до 12 тысяч леев или в размере стоимости партии соответствующего товара, но составлять не менее 240 условных единиц (двенадцать тысяч леев).

Но в последней версии проекта, которое опубликовано на сайте парламента, сказано, что окончательное решение по срокам внесения изменений в Кодекс о правонарушениях в этом контексте остается за правительством.

Сколько мусора "производится" в странах ЕС>>>

Неоспоримый факт

Пластиковые изделия, которые не подлежат вторичной переработке, являются источником мусора. При утилизации пластика выделяются ядовитые газы, а период разложения пластиковой продукции варьируется между 100 и 400 годами.

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