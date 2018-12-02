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Средневековый гонфалон Молдовы

В 2019 году Молдова отметит важный государственный праздник

© Facebook / Simbolurile Țării Moldovei
Общество
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В Кишиневе были были подведены итоги Года Святого Штефана Великого.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о праздновании 660-летия молдавской государственности. Соответствующее сообщение молдавский лидер распространил через свои официальные страницы в социальных сетях.

"2019 год имеет очень большое значение и историческую ценность для всех молдаван: мы будем отмечать 660 лет со дня основания в 1359 году Молдавского княжества. В связи с этим я подписал указ о праздновании этой годовщины, которая станет одной из важнейших дат в 2019 году", - написал Додон.

памятник Штефан чел Маре
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Штефан чел Маре (Великий) - хранитель Земли Молдавской

В администрации президента Молдовы отметили, что 2 декабря были подведены итоги Года Святого Штефана Великого.
В ходе мероприятия было представлено историческое исследование "Штефан Великий – творец славы Молдовы", разработанное известными молдавскими историками. Кроме того, недавно был снят документальный фильм о биографии господаря Штефана Великого; премьера картины состоится 10 декабря сего года.

"Мы подводим итоги года Господаря Молдовы Штефана Великого и Святого в особо значимый для нашей современной истории день. Вспомним, что 101 год назад, 2 декабря 1917 года, была основана Молдавская Демократическая Республика – короткий политический и исторический эпизод, но через который молдаване доказали, что они осознают идентитарное и государственное наследие Молдовы. Сегодня наш долг сделать для страны то, что не сумели сделать для нее в тот трудный период – обязаны сохранить государственность Республики Молдова, укрепить ее, и никогда не отступать от нашего суверенитета, территориальной и идентитарной целостности, – говорится в заявлении молдавского президента.

Отмечается, что патриотические мероприятия, организованные под главы республики, не прекратятся и после завершения года Штефана Великого и Святого.

Масштабный исторический мурал Coloana Neamului в Кишиневе
© Photo: Facebook / Palatul de Cultura al Feroviarilor ‎Vernisarea lucrării Coloana Neamului
Масштабный исторический мурал Coloana Neamului в Кишиневе
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