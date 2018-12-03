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Трибуны стадиона, архивное фото.

Итоги года: педагогам высокие зарплаты, молодым активистам - стадион

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Минобразования, культуры и исследований подводит итоги года и поощряет молодых и активных сельских жителей.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований Молдовы подводит итоги 2018 года в отношении улучшения условий труда дидактических кадров.

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Оклады и выплаты

По словам министра Моники Бабук, которую цитирует пресс-служба ведомства, на протяжении текущего 2017-2018 учебного года:

– курсы непрерывного образования прошли 14 тысяч педагогов;

– снижена дидактическая норма для молодых специалистов государственных учебных заведений общего характера;

– 420 преподавателей прошли курсы повышения квалификации;

– повышен объем единовременных выплат молодым учителям;

– две тысячи леев составили ежегодные компенсации для поддержки дидактических кадров.

C первого декабря 2018 года, по словам министра, работники сферы образования начали получать более высокие зарплаты.

Столица "переехала"

Также недавно Минобразования, культуры и исследований поощрило село Костешть Яловенского района, присудив ему звание "Молодежная столица-2019".

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"У нас в Костештах живет более трех тысяч человек от 14 до 35 лет. Это треть местного населения. Они – очень активные, плотно участвуют в актуальных для села мероприятиях", - рассказала примар Костешт Наталья Петря.

По ее словам, чтобы поощрить молодежь, местная администрация планирует построить спортивный комплекс за 32 миллиона леев.

Смена растет

А в Будештах, пригороде Кишинева, более 20 молодых людей вошли в местный молодежный совет. Молодые люди предложили своим старшим товарищам из совета коммуны различные проекты для развития родного населенного пункта.

Например, молодежный совет разработал Этический кодекс местных избранников Будешт. Всего на данный момент реализовано 37 из 61 начинания, предложенного молодежным советом.

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