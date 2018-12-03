На какой срок гражданам Молдовы могут запретить выезд из страны

Обязательство не покидать страну может быть наложено на срок, составляющий не более двух лет.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Депутаты парламента проголосовали в окончательном чтении за внесение поправок к 178-й статье Уголовно-процессуального кодекса, которая определяет срок, на который гражданам Молдовы могут запретить покидать страну.

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В соответствии с поправками, срок не более одного года кумулятивно будет применяться к лицам, обвиняемым в совершении незначительного и серьезного преступления, за которое закон предусматривает тюремное заключение на срок до 12 лет.

Срок не более двух лет кумулятивно будет применяться для обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, за которые закон предусматривает тюремное заключение на срок более 12 лет.

Такие же сроки предусмотрены и для превентивной меры временного освобождения под судебный контроль.

В случае, когда гражданин Молдовы имеет статус подозреваемого, максимальный срок обязательства не покидать страну или населенный пункт не может превышать максимальный период, предусмотренный для него в статусе подозреваемого — от трех до шести месяцев.

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