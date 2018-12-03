Двое детей попали в больницу с гриппом AH1N1, один - в тяжелом состоянии

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Еще два случая заболевания вирусом AH1N1 были зарегистрированы в Кишиневе на прошлой неделе. Заразились гриппом четырехлетний ребенок и 17-летний юноша.

Один из больных, по сообщениям врачей, находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

Первый в этом сезоне случай заболевания гриппом AH1N1 был зафиксирован у 58-летнего человека, который не был вакцинирован.

Профилактика гриппа может предотвратить развитие опасного заболевания. Также важно вовремя оценить симптомы заболевания, чтобы отличить признаки гриппа от обычной простуды.

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Если за пару часов поднялась высокая температура и появилась невыносимая головная боль, отсутствие аппетита и невозможность приподняться с постели – то это, скорее всего, говорит о заболевании гриппом.

В настоящее время в Молдове показатели заболеваемости ОРЗ и ОРВИ почти в два раза ниже эпидемиологического порога и составляют 172 случая на 100 тысяч населения (эпидемиологический порог – свыше 312 случаев на 100 тысяч населения).

В последние годы пик заболеваемости гриппом в Молдове приходится на февраль-март. Специалисты советуют обращаться к врачу, если у человека появились тревожные симптомы болезни.

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