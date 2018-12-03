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Кишинев прощается с погибшими в результате взрыва на Рышкановке

Эхо взрыва в Кишиневе: что сейчас происходит в многоэтажке на Рышкановке

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (47)
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В столичной администрации рассказали о том, какова судьба многоквартирного дома, где осенью этого года произошел взрыв.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Часть жильцов многоэтажного дома, пострадавшего 6 октября в столичном микрорайоне Рышкановка от взрыва, сможет вернуться в свои квартиры уже на следующей неделе, заявил вице-примар (мэр) Кишинева Нистор Грозаву в понедельник на заседании муниципальных служб.

"Две недели практически беспрерывно проводились работы в здании на Московском проспекте, 11, где произошел взрыв. Вчера к концу дня завершены основные работы по укреплению", - сказал Грозаву, подчеркнув, что в подъезде установлены новые двери.

По его словам, со вторника начнутся работы в пострадавших квартирах.

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новые сроки: когда жильцы дома, где произошел взрыв, вернутся в квартиры

"Установлены абсолютно все окна. Кроме того, восстановлены внешние стены", – отметил он.

Чиновник отметил, что отопление поступает по всем стоякам, а в течение суток окончательно завершатся работы, связанные с подачей тепла в центральном секторе, где произошел взрыв.

Опубликовано видео последствий мощного взрыва в доме на Рышкановке>>>

"Водопроводная и канализационная система работают. Сегодня на месте будут представители Union Fenosa, и завтра, в первую половину дня, восстановят подачу электричества на всех этажах", - добавил Грозаву.

Он добавил, что специалисты LiftServiciu определят состояние лифта, и что делать с ним дальше.

"Думаю, что уже со следующей недели начнем разрешать жильцам возвращаться в их квартиры. Может, это произойдет и раньше, но не хочу забегать вперед", - заключил чиновник.

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Пострадавшие от взрыва на Рышкановке получат продовольствие

Эхо трагедии

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Жильцы пострадавшего дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице.

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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (47)

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Теги:
последствия, Взрыв, Рышкановка, Кишинев
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