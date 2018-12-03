Праздник к нам приходит: как будет выглядеть главная новогодняя елка Молдовы

Власти еще не решили, как будет проходить встреча Нового года в центре Кишинева: что известно об организации праздников в молдавской столице – километры гирлянд, искусственная ель и ярмарки.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Искусственная елка, километры гирлянд, необычные украшения и ярмарки: Кишинев готовится к рождественским и новогодним праздникам.

Как будет выглядеть главная елка страны? © Sputnik / Miroslav Rotari Невероятные приключения елки в Кишиневе: откуда, где и когда



Глава муниципального предприятия Lumteh Вячеслав Буц рассказал о том, как будет выглядеть ель, которую в ближайшие дни установят на главной площади столицы. К слову, как ранее писал Sputnik, в центре Кишинева в этом году установят искусственную елку.

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По словам чиновника, для украшения главного атрибута зимних праздников столичные власти закупили 1,5 километра гирлянд, а вот с цветом иллюминации пока еще неясно.

"Приобрели не шары, а игрушки в форме полусферы из LED-ленты. Теперь предстоит определиться с цветом", - сказал он.

Чиновник рассказал, что праздничный декор елки обошелся муниципалитету в 170 тысяч леев.

Тысячи праздничных огней

Для украшения города власти также закупили гирлянды.

"Речь идет о четырех километрах LED -ленты. Ею украсят несколько улиц. Скорее всего, это будут А. Руссо, Алба-Юлия, Чевкарь и еще пара-тройка улиц", – добавил Буц.

На вопрос о том, что произошло с гирляндами, которые украшали столицу на предыдущие зимние праздники, чиновник отметил, что они уже старые, поэтому и пришлось приобрести новые. На их закупку ушло 160 тысяч леев.

Рождественские ярмарки

Исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну рассказал об организации праздничных мероприятий на Рождество и Новый год.

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Он напомнил, что, как и в прошлом году на улице 31 Августа 1989 года разместится рождественская ярмарка.

"Попросил преторов решить, собираются ли они организовывать ярмарки в своих секторах – аллея Мирча чел Бэтрын, Рышкановский парк, сквер театра оперы и балета, чтобы не проводить праздничные базары только в центре столицы. Мое мнение заключается в том, что на площади Великого национального собрания должно пройти только торжественное открытие елки и всё. Без каких-либо ларьков", - отметил он.

А вот с планом мероприятий на новогоднюю ночь в центре столицы власти пока не определились.

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"Окончательное решение по поводу 31 декабря еще не принято. Зависит от мероприятий, запланированных правительством, то есть, чтобы не проводить параллельные акции и не загружать общественные места", - сказал Кодряну.