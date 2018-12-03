КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. На минувшей неделе от гололеда в Кишиневе пострадали десятки человек, около 90 из них получили переломы, 30 человек попали в больницу. Об этом сообщила заместитель главы столичного управления здравоохранения Виорика Балтэ.

По сравнению с предыдущей неделей это почти двукратный рост.

Особенную опасность гололед представляет для пожилых людей, для которых перелом шейки бедра является во многих случаях смертельной травмой.

Из-за снижения плотности ткани, кости становятся хрупкими, а любое падение приводит зачастую к смертельным переломам.

Считается, что после перелома шейки бедра возвращаются к привычной жизни только одна четвертая часть людей, 50% становятся инвалидами, еще четверть пациентов погибает в первый год.

По словам экспертов, остеопороз проявляется чаще всего у женщин старше 55 лет и у мужчин старше 65 лет.